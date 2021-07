Washington se joint à une action antitrust contre Google pour la gestion de l’App Store et les frais de commission

in

Bâtiment Google à SLU. (Photo . / James Thorne)

Le procureur général de l’État de Washington, Bob Ferguson, s’est joint mercredi à un procès antitrust multi-États ciblant le Play Store de Google comme étant injuste pour les développeurs d’applications qui n’ont d’autre choix que d’y faire des affaires.

La poursuite, déposée devant un tribunal fédéral et rejointe par 36 États et le District de Columbia, affirme que Google a créé un monopole illégal avec la structure du Play Store et la gestion des services de paiement intégrés.

Semblable aux allégations antitrust fédérales concernant Apple et son contrôle sur la boutique d’applications iOS, les procureurs généraux affirment que Google contrôle étroitement l’un des deux marchés d’applications mobiles dans le monde, réduit injustement les transactions sur le marché et paie les sociétés de téléphonie mobile Android pour s’abstenir de créer ou d’utiliser un marché d’applications concurrent sur la plate-forme Android.

Le procureur général de l’État de Washington, Bob Ferguson. (Photo de fichier . / Dan DeLong)

“Lorsque les entreprises agissent illégalement comme des monopoles, tout le monde perd les avantages d’une saine concurrence”, a déclaré Ferguson. « Les gens font face à des prix plus élevés et à moins de choix. Les petites entreprises sont expulsées du marché – ou n’ont aucun moyen d’y entrer en premier lieu. Nous tiendrons Google responsable et lutterons pour mettre fin à ces pratiques déloyales et illégales. »

Un porte-parole de Google n’a pas pu être joint pour commenter.

Selon le bureau de Ferguson, environ 2,9 millions d’habitants de Washington utilisent des téléphones Android. Et l’État compte environ 40 000 développeurs d’applications.

Plus précisément, le procès réclame à Google :

impose des restrictions qui dissuadent les clients de télécharger directement des applications ou d’installer d’autres boutiques d’applications qui seraient en concurrence avec la boutique Google Play ; paie les fabricants d’appareils et les opérateurs de réseaux mobiles pour ne pas créer de magasins d’applications indépendants et pour rendre le Play Store impossible à supprimer ; partage les bénéfices avec les grands développeurs d’applications pour les inciter à ne pas créer leurs propres magasins d’applications ou à déplacer des applications vers des magasins d’applications concurrents ; exige que toutes les applications Play Store utilisent la « facturation Play », ce qui oblige les clients à payer sans le savoir la commission de 30 % de Google au lieu d’un tarif moins élevé via un autre service de paiement.

Ce n’est pas le seul procès antitrust auquel Google est confronté. Le ministère fédéral de la Justice et plusieurs États allèguent que la société utilise des contrats d’exclusion pour garantir que les applications sur les appareils Android n’utilisent que le Play Store. Google fait également face à une action en justice d’un groupe de procureurs généraux républicains qui a ciblé son activité publicitaire, affirmant qu’il fixait les prix en collaboration avec Facebook.

Ce n’est pas non plus le seul procès ciblant l’entreprise par le bureau de Ferguson. En décembre 2020, Ferguson a rejoint 38 procureurs généraux dans un procès fédéral antitrust concernant la domination de l’entreprise dans la recherche en ligne et la publicité de recherche. Ce procès est en cours.

L’État a également infligé à Google des centaines de milliers de dollars d’amendes pour avoir enfreint les lois de l’État sur la publicité politique.

Ferguson, un procureur général de trois mandats, a fait de l’application des lois antitrust un objectif principal de son bureau avec des réclamations en matière de fixation des prix contre l’industrie du thon, y compris Starkist Tuna, et contre les grandes sociétés pharmaceutiques au sujet des programmes de tarification des médicaments génériques.