Washington State QB a planté un drapeau sur le terrain des Huskies après la victoire de l’Apple Cup

L’État de Washington a absolument écrasé Washington vendredi, remportant le match de rivalité de l’Apple Cup sur la route à Seattle avec une performance dominante de 40-13.

Et après avoir enregistré une séquence de sept défaites consécutives contre leurs rivaux de l’État, les Cougars ont célébré leur plus grande marge de victoire dans la série, même s’ils étaient au Husky Stadium au lieu de Pullman. Les fans des Cougars présents – et il semblait qu’ils étaient nombreux – se sont précipités sur le terrain et, à un moment donné, ils ont aidé la foule de la mascotte de l’équipe à surfer sur le terrain.

Mais l’un des meilleurs moments de célébration est venu du quart-arrière de l’État de Washington Jayden de Laura, qui a complété 27 des 32 passes pour 245 verges contre les Huskies. Portant un drapeau Ol ‘Crimson, de Laura était entouré de fans alors qu’il l’agitait, et il a offert une aide spectaculaire au manque de respect en plantant le drapeau sur le terrain.

Jayden de Laura plante le drapeau @WSUCougarFB au Husky Stadium après sa victoire en Apple Cup 👀🍎 pic.twitter.com/fBWTXF5VxP – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021

Je dois aimer la bonne plantation de drapeaux après le match – bien que les fans de Washington ressentent probablement un peu différemment. C’est un manque de respect, mais d’une manière géniale et classique du football universitaire, et de Laura a enflammé le groupe de fans déjà ravis qui l’a envahi.

Voici un aperçu des autres façons dont les Cougars ont célébré leur victoire à l’Apple Cup.

🍎🙌 Les fans de @WSUCougarFB se précipitent sur le terrain après avoir obtenu leur plus grande marge de victoire en Apple Cup pic.twitter.com/Y47Yge1Ovb – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021

ET EM??????????#GoCougs | #BoeingAppleCup pic.twitter.com/FEceDW3VRg – Football de l’État de Washington (@WSUCougarFB) 27 novembre 2021

#GoCougs | #BackHome pic.twitter.com/NvLiJu73wz – Football de l’État de Washington (@WSUCougarFB) 27 novembre 2021

#NewProfilePic pic.twitter.com/ug6Q4slIsG – Football de l’État de Washington (@WSUCougarFB) 27 novembre 2021

