Washington traversant le Delaware : la reconstitution est relancée

WASHINGTON CROSSING, Pennsylvanie – Des centaines de personnes se sont rassemblées des deux côtés de la rivière Delaware pour assister à une reconstitution annuelle du jour de Noël du passage à niveau de 1776 de George Washington, un an après que les restrictions pandémiques ont forcé les téléspectateurs à le regarder en ligne.

Les reconstitutions de trois bateaux ont terminé la traversée en environ une heure samedi après-midi sous un ciel couvert mais par des températures assez douces, a déclaré un porte-parole du Washington Crossing Historic Park.

Plus tôt dans le mois, environ 5 000 personnes ont assisté à une répétition générale de la reconstitution de la guerre d’Indépendance par beau temps et de bonnes conditions d’eau, a déclaré le volontaire Tom Maddock des Friends of Washington Crossing Park, qualifiant cela de « grande journée ».

En 2020, après que des restrictions sur la taille de la foule aient interdit la tenue de l’événement traditionnel en personne, les responsables du parc ont publié une vidéo d’une reconstitution filmée plus tôt dans le mois offrant ce qu’ils ont appelé une « vue rapprochée ». Cette année, les personnes entrant dans le centre d’accueil ont été invitées à porter des masques, et les travailleurs ont également été masqués, ont déclaré des responsables.

Le général George Washington, interprété par Bob Gerenser, 43 ans, de New Hope, Pennsylvanie, deuxième à droite, traverse la rivière Delaware avec ses troupes à Trenton, New Jersey, depuis le parc historique de Washington Crossing en Pennsylvanie, lors d’une traversée passée.

Au cours des années passées, des milliers de personnes se sont souvent rassemblées chaque matin de Noël sur les rives de la rivière à Washington Crossing, en Pennsylvanie, et à Titusville, dans le New Jersey, pour regarder des reconstitutions historiques partir en bateaux pour retracer le voyage audacieux de 1776 de Washington et de ses troupes.

En 2019, la traversée a été achevée pour la première fois en trois ans avec ce que les Friends of Washington Crossing Park ont ​​déclaré être probablement une foule record de 4 500 à 5 000 personnes. La traversée avait été sabordée au cours des deux années précédentes, d’abord par des vents violents, puis par des marées hautes.

Les autres activités de l’événement annuel comprennent des reconstitutions du discours de Washington à ses troupes, des discours et des processions historiques, et des membres du personnel en vêtements d’époque assurant une interprétation publique.

Dans la traversée d’origine, des bateaux transportaient 2 400 soldats, 200 chevaux et 18 canons à travers la rivière. Les troupes de Washington ont marché 13 kilomètres en aval avant de combattre des mercenaires hessois dans les rues de Trenton. Trente Hessois ont été tués et deux soldats continentaux sont morts de froid pendant la marche.