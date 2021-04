Washington Wizards bat Oklahoma City Thunder (119-107)

20/04/2021 à 04:53 CEST

Wizards de Washington a réussi à gagner à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City par 119-107 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Pistons de Detroit 121-100, donc après le match, ils ont terminé une séquence de six victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Rapaces de Toronto par 112-106, donc après le match, ils ont accumulé douze défaites consécutives. Pour l’instant Wizards de Washington il serait exclu des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 57 joués. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des play-offs avec 20 victoires en 58 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été mené par les joueurs des Wizards de Washington, ils sont arrivés à mener par 13 points (36-23) et s’est terminé avec un résultat de 38-25. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les écarts ont été réduits par les joueurs de Tonnerre d’Oklahoma City, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce trimestre de 10-2, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 26-33. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 64-58 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les Wizards de Washington se sont distancés sur le tableau de bord, ont atteint une différence de 13 points (71-58) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 24-21 (88-79). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Wizards de Washington, ils ont réalisé la différence maximale (12 points) à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un score partiel de 31-28. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 119-107 pour les locaux.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Russell Westbrook Oui Bradley Beal pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 13 points, 17 passes et 11 rebonds et 30 points, deux passes et un rebond respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Darius Bazley Oui Kenrich Williams pour ses actions pendant le match, avec 26 points, trois passes et sept rebonds et 15 points, trois passes et sept rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Wizards de Washington mesurera sa force avec Guerriers de l’état d’or dans le Capital One Arena, tandis que Tonnerre d’Oklahoma City tu verras les visages avec Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.