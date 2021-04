Washington Wizards gagne 116-131 contre Orlando Magic

08/04/2021 à 03h50 CEST

Wizards de Washington a gagné à la maison pour Orlando Magic par 116-131 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Pépites de Denver 119-109, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec Rapaces de Toronto par 103-101. Pour l’instant Wizards de Washington il serait exclu des play-offs avec 18 victoires en 50 matchs disputés. Pour sa part, Orlando MagicAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 17 victoires en 51 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-0 au cours du quart et se sont terminés avec un résultat de 33-34. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 11-0 au cours du quart et a pris la différence maximale (13 points) à la fin du quart, qui s’est terminée par une partie résultat de 27-39. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 60-73 dans la lumière.

Au troisième trimestre Orlando Magic a réussi à se rapprocher dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 15-2 et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-27 (et un 90-100 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre Wizards de Washington il s’est à nouveau distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 16-2 et a continué à gagner par 20 points (109-129) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel 26-31. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 116-131 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Wizards de Washington a remporté la victoire grâce à 23 points, 15 passes et 14 rebonds de Russell Westbrook et les 26 points, cinq passes et un rebond de Bradley Beal. Les 24 points, trois passes et six rebonds de Terrence Ross et les 19 points, une passe et huit rebonds de MO Bamba ils n’étaient pas assez pour Orlando Magic pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Wizards de Washington sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite, tandis que Orlando Magic sera mesuré avec Indiana Pacers dans le Centre Amway. Consultez le calendrier complet de la NBA.