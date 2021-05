Washington Wizards gagne 120-105 sur les Cavaliers de Cleveland

15/05/2021 à 03h50 CEST

Wizards de Washington a réussi à gagner à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland par 120-105 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de Washington Wizards ont été vaincus à l’extérieur contre Atlanta Hawks par 120-116. De leur côté, les Cleveland Cavaliers battent à domicile Celtics de Boston par 102-94. Wizards de Washington, après le match, il reste pour l’instant en dehors des barrages avec 33 matchs gagnés sur 71 joués, tandis que Les Cavaliers de Cleveland il serait exclu des Play-offs avec 22 victoires en 71 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances dans la lumière jusqu’à la fin avec un résultat de 31-33. Après cela, au deuxième quart il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-23. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 58-56 au compteur.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale a réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-1 et a marqué l’écart maximum (15 points) à la fin du quart jusqu’à conclure par un partiel résultat de 33-20 et un résultat global de 91-76. Enfin, au cours du dernier quart, les locaux ont réussi à maintenir leur différence au tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-29. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 120-105 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Russell Westbrook Oui Davis Bertans pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 21 points, 17 passes décisives et 12 rebonds et 17 points et un rebond respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jarrett Allen Oui Collin Sexton pour ses actions dans le jeu, avec 18 points, trois passes et 14 rebonds et 26 points, quatre passes et un rebond respectivement.

Dans le prochain match NBA, Wizards de Washington tu verras les visages avec Charlotte frelons dans le Capital One Arenatandis que le prochain rival de Les Cavaliers de Cleveland sera Filets de Brooklyn, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre Barclays. Consultez le calendrier complet de la NBA.