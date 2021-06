Washington Wizards gagne 122-114 sur les 76ers de Philadelphie

06/01/2021 à 09:51 CEST

Wizards de Washington vaincu en tant que local Philadelphie 76ers par 122-114 après le quatrième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Avec cette victoire, Wizards de Washington parvient à combler l’écart sur le tableau de bord, qui à ce moment continue 1-3 en faveur de Philadelphie 76ers.

Au cours du premier quart, les visiteurs étaient les principaux leaders de l’arène, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2 et ont continué à gagner par 11 points (5-16) pour terminer avec 28-31. Puis au deuxième trimestre Wizards de Washington il a réussi à se rapprocher dans l’électronique, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 32-30. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 60-61 sur le tableau de bord.

Le troisième quart a présenté les deux prétendants, avec des alternances sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’à la fin, l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel de 32-19 et un résultat global de 92-80. Enfin, dans le dernier quart-temps, il y avait aussi plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 30-34. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 122-114 pour les locaux.

Pendant le match, les interventions de Russell Westbrook Oui Rui hachimura, qui avait 19 points, 14 passes et 21 rebonds et 20 points, deux passes et 13 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Tobias Harris Oui Ben Simmons, avec 21 points, cinq passes et 13 rebonds et 13 points, trois passes et 12 rebonds respectivement.