Washington Wizards l’emporte 132-133 contre Indiana Pacers

09/05/2021 à 04:21 CEST

Wizards de Washington battre Indiana Pacers loin par 132-133 dans un nouveau tour de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Indiana Pacers ont réussi à s’imposer à domicile contre Atlanta Hawks par 133-126. De leur côté, les Wizards de Washington ont également vaincu à l’extérieur Rapaces de Toronto par 129-131 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Pour le moment Wizards de Washington serait exclu des play-offs avec 32 victoires en 68 matchs joués, tandis que Indiana PacersAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 31 matchs gagnés sur 67 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart et ont terminé avec un score de 32-33. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 30-30. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 62-63 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps encore, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par prendre ses distances et termine avec un résultat partiel de 39-29 et 101-92 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-32, atteignant la fin du quart avec un nul à 124-124, il a donc fallu prolonger le match jusqu’aux prolongations.

L’extension a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminée par un résultat partiel de 8-9, le résultat final du match étant 132-133 en faveur de Wizards de Washington.

De plus, les joueurs qui se sont le plus démarqués Wizards de Washington Ils étaient Russell Westbrook Oui Bradley Beal, qui avait respectivement 33 points, 15 passes et 19 rebonds et 50 points, une passe et cinq rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Caris Levert Oui Domantas Sabonis pour ses actions dans le jeu, avec 35 points, huit passes et 14 rebonds et 30 points, 13 passes et 13 rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Wizards de Washington sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena, lors de la prochaine réunion, Indiana Pacers tu verras les visages avec Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.