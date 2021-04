Washington Wizards parvient à battre les Cleveland Cavaliers (119-110)

26/04/2021 à 04:21 CEST

Wizards de Washington a gagné à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland 119-110 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de gagner loin de chez eux pour Tonnerre d’Oklahoma City par 109-129, donc après le match, ils ont terminé une séquence de neuf victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Charlotte frelons 108-102, complétant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Pour le moment Wizards de Washington serait exclu des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 60 joués, tandis que Les Cavaliers de Cleveland il serait exclu des Play-offs avec 21 victoires en 60 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier trimestre a été dominé par Les Cavaliers de Cleveland, a atteint une différence de sept points (16-23) pour terminer avec un résultat de 27-32. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 36-28. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 63 à 60 points avant la pause.

Au troisième quart, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-0 et avait une différence maximale de huit points (71-79) et a terminé avec un résultat partiel de 24 33 (87-93). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Wizards de Washington Ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, ils ont atteint une différence de neuf points (117-108) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 32-17. Après tout cela, les joueurs ont fermé l’e-mail du match avec un résultat de 119-110 en faveur des locaux.

En outre, les acteurs les plus importants de Wizards de Washington Ils étaient Bradley Beal Oui Russell Westbrook, qui avait respectivement 33 points, trois passes et six rebonds et 14 points, 11 passes et cinq rebonds. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jarrett Allen Oui Guirlande Darius, avec 27 points, deux passes et 12 rebonds et 28 points, neuf passes et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Wizards de Washington sera contre San Antonio Spurs dans le Capital One Arena. Pour sa part, Les Cavaliers de Cleveland va affronter Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.