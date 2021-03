Washington Wizards remporte la victoire sur les Indiana Pacers 132-124

30 mars 2021 à 04:23 CEST

Wizards de Washington a réussi à gagner à domicile contre Indiana Pacers par 132-124 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Pistons de Detroit 106-92, complétant une séquence de trois victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également remporté une victoire à l’extérieur contre Mavericks de Dallas par 94-109. Wizards de WashingtonAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 17 victoires en 45 matchs disputés. Pour sa part, Indiana Pacers il serait exclu des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et cela s’est terminé par un 24-28. Après cela, au deuxième quart il y a eu à nouveau des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 33-30. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 57-58 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 38-34 et un 95-92 au total. Enfin, le dernier trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans l’électronique jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 37-32. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 132-124 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Wizards de Washington a remporté la victoire grâce à 35 points, 21 passes décisives et 14 rebonds de Russell Westbrook et les 26 points, trois passes et huit rebonds de Rui hachimura. Les 35 points, six passes et 11 rebonds de Domantas Sabonis et les 26 points, huit passes et quatre rebonds de Malcolm Brogdon ils n’étaient pas assez pour Indiana Pacers pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Wizards de Washington sera contre Charlotte frelons dans le Capital One Arena. Pour sa part, Indiana Pacers cherchera la victoire contre chaleur de Miami dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.