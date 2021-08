in

Lavage aux sorciers conservera le joueur Cassius Winston pour la nouvelle saison NBA 2021/22. Après avoir prolongé “l’offre qualifiante” pour devenir un agent libre restreint et ne pas lui avoir trouvé de nouvelle destination, la franchise a décidé de parier une année de plus sur lui via un accord “à double sens”.

Cela a été rapporté par le journaliste de ., Fred Katz. Winstons a joué 22 matchs la saison dernière avec les Wizards.