WashPost a dénoncé à Journos exposant le meilleur prêtre qui utilisait l’application Grindr Gay Sex ⋆ 10z viral

La journaliste religieuse du Washington Post, Michelle Boorstein, a offert un tweet acidulé : « Un bulletin catholique promettait du journalisme d’investigation. Ensuite, ils ont sorti un prêtre en utilisant les données de Grindr. De toute évidence, ils impliquent que l’un est le journalisme, et l’autre ne l’est pas. Le site Web s’appelle The Pillar, géré par les « muckrakers » Ed Condon et JD Flynn, et il est trop conservateur pour le Post.

Cette histoire était répartie sur deux pages du journal du dimanche. Leur parti pris libéral est clair : ils pensent que c’est du journalisme d’investigation lorsque vous trouvez des prêtres catholiques qui maltraitent des enfants, mais lorsque vous exposez de hauts responsables de l’église (qui font vœu solennel de célibat) rôdant pour du sexe gay sur une application, c’est juste un choix de vie.

Comme Boorstein l’a résumé pour la presse dite « grand public » :

Six mois plus tard, le pilier a brisé le genre d’histoire il est peu probable que les organisations de presse grand public touchent: Ils ont dit qu’ils avaient obtenu des données disponibles dans le commerce qui incluaient l’historique de localisation de l’application de connexion Grindr, et les avaient utilisées pour suivre un prêtre de haut rang de ses bureaux et de la maison familiale du lac aux boîtes de nuit gay.

C’est un peu comique. Des « organismes de presse grand public » comme le Post ont sauté sur des allégations de viol totalement non prouvées contre le juge catholique Brett Kavanaugh. Ils n’en ont jamais prouvé un. Ensuite, ils ont transformé Amy Coney Barrett en une femme catholique qui se détestait elle-même. Les conservateurs sont un jeu équitable pour toutes sortes de «journalisme d’investigation» sordide qui assassine le caractère.

Monseigneur Jeffrey Burrill n’était pas seulement « un prêtre » – il était le secrétaire exécutif de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, responsable – entre autres – d’établir la politique de l’église sur les abus sexuels. Mais le Post a qualifié cela de « bataille de boue » parmi les catholiques, où un catholique libéral l’a décrit comme « une chasse aux sorcières visant les prêtres catholiques homosexuels ». Ce n’est pas une chasse aux sorcières quand tu trouves une sorcière. Les médias pensent qu’une exigence de célibat est archaïque, ce n’est donc pas du journalisme d’attirer l’attention sur les contrevenants

Reprenons le langage accusateur de Boorstein et retournons-le contre les libéraux.

Et dans la scène médiatique catholique conservatrice croissante, leur newsletter et son retrait de Monseigneur Jeffrey Burrill représentent un nouveau pouvoir et une audace de ceux qui exigent que leur église soit purgés des dirigeants qu’ils considèrent comme trop permissifs sur des questions comme l’avortement, les normes de genre et le sexe en dehors du mariage hétérosexuel.

Lorsque le Boston Globe, sous la direction du futur rédacteur en chef du Washington Post, Martin Baron, s’est attaqué aux abus sexuels catholiques à Boston, ils s’efforçaient de purger les chefs d’église qu’ils considéraient comme trop conservateurs sur des questions telles que l’avortement, les normes de genre et le sexe en dehors du mariage hétérosexuel. Il y avait certainement un agenda politique derrière le journalisme.

A l’agence de presse catholique, le couple [Condon and Flynn] s’est rapidement démarqué en étant les rares journalistes catholiques de droite à viser carrément la hiérarchie et à la responsabiliser. Tous deux saupoudrent régulièrement leurs tweets de références à la loi de l’église et avec confiance – certains disent avec arrogance – vantent leurs propres interprétations comme les plus pures et les plus précises.

Comme si les journalistes du Washington Post ne tweetaient pas avec arrogance leurs propres interprétations de la politique comme étant les plus pures et exactes ? Allez! Et les boosters de Marty Baron n’aiment pas « responsabiliser la hiérarchie » ? Pas quand ils pourraient être des sources amicales d’initiés, apparemment.

Enfin, Boorstein a noté que Condon et Flynn « disent que leur journalisme est au service de Jésus-Christ. Certains catholiques sont d’accord ; d’autres, même d’autres journalistes catholiques conservateurs, s’inquiètent le couple se considère également comme une sorte de prophète, juge, jury et bourreau.“

Pouvons-nous retourner à Kavanaugh et Barrett ? Ou Clarence Thomas ? Ou quelqu’un d’autre que la poste voulait annuler ?

Retour en arrière, 2012 : En première page, Michelle Boorstein s’en est pris à un prêtre… qui a refusé la communion à une lesbienne qui s’est auto-identifiée comme bouddhiste.

