WashPost ‘Reporter’ Aaron Blake tombe sur son visage après que Biden se cache des médias ⋆ .

Le «journaliste politique principal» du Washington Post, Aaron Blake, écrit à une écrasante majorité des articles intitulés «Analyse». Une partie de cette analyse échoue au test du rire.

Lundi, Blake a paniqué sur ce fil Twitter du sénateur John Cornyn. Tout d’abord, le sénateur lié à une histoire de Politico d’Eugene Daniels sur Biden faisant profil bas avec la presse, puis a ajouté:

Le président ne fait pas d’entretiens par câble. Les tweets de son compte sont limités et, lorsqu’ils arrivent, inimaginablement conventionnels. Les commentaires publics sont en grande partie scénarisés. Biden a opté pour moins d’entretiens assis avec des médias traditionnels et des journalistes. Invite la question: est-il vraiment responsable?

Blake a écrit un article à respiration lourde titré «La tentative laide et transparente de John Cornyn de dépeindre Biden comme un candidat mandchou.»

Le tweet de Cornyn s’appuie sur une campagne chuchotée parmi les conservateurs selon laquelle Biden n’est peut-être pas réellement engagé dans son travail. Certains ont même suggéré que le vice-président Harris est en fait en charge ou le sera bientôt – une suggestion qui, au pire, porte de vrais sifflets de chien étant donné son statut de première femme et de première personne noire à occuper ce poste. C’est une insinuation sans fondement et laide. Il ne fait aucun doute que la Maison Blanche – tout comme la campagne Biden l’a fait – a des motivations au-delà d’un bon gouvernement pour garder un profil bas et garder Biden dans le scénario. Depuis des années, il a pris l’habitude d’intervenir avec ses commentaires publics. Et les enjeux sont nettement plus élevés maintenant qu’il est le leader du monde libre.

La partie vraiment risible est de prétendre que «les républicains ont peu de gens à blâmer sauf eux-mêmes (et, plus précisément, Trump) pour la durabilité et le succès de l’approche de Biden jusqu’à présent.

Ils ne peuvent pas blâmer un média que Biden avait à «bonjour».

Ce même Aaron Blake n’a pas trouvé moche que John Boehner appelle Ted Cruz un “terroriste législatif.«Non, il a simplement transmis calmement ce frottis.

Ce même Aaron Blake a assisté à la première conférence de presse de Joe Biden où le président a suggéré aux républicains leurs projets de loi sur l’intégrité du vote “fait ressembler Jim Crow à Jim Eagle. » Ils sont pires que les ségrégationnistes? Ce n’est pas vraiment moche? Blake a offert quatre prises sur le premier presseur, et n’a jamais mentionné Jim Crow. Alors détachez-vous, Blake.

Les journalistes libéraux ont régulièrement suggéré que le président Reagan ne devait pas vraiment être aux commandes et qu’il devenait sénile. Aaron Blake est trop jeune pour s’en souvenir?

Twitchy a fourni la réaction facile de Twitter: un rapport Blake de 2018 suggérant que Trump était dirigé par le Kremlin! Le titre était «La question grandissante du kompromat Trump-Poutine.» Regardez cette insinuation sans fondement:

Il fut un temps où la bande prétendue et obscène du dossier Steele de Donald Trump dans une chambre d’hôtel à Moscou était quelque chose dont nous n’avions pas parlé. Puis James B. Comey l’a fait pas si tabou. Maintenant, l’idée plus large que la Russie a des informations compromettantes, ou kompromat, sur Trump est passée encore plus au premier plan. Et tout cela grâce à la décision de Trump de tenir une réunion bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine – puis de se prosterner pratiquement devant lui.

Blake vient de raconter allègrement Chuck Schumer et Jeff Merkley et leurs prises chaudes et laides et transparentes du Candidat mandchou. La démocratie était en train de mourir dans les ténèbres et ce n’était pas totalement moche envers Trump et ses électeurs.