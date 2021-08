WashPost Reporter salue le génie de Psaki pour avoir fait fondre les boules de neige de Peter Doocy ⋆ 10z viral

Vous pouvez dire à quel point le Washington Post s’intègre parfaitement dans l’appareil publicitaire de la Maison Blanche lorsqu’il publie des articles proclamant qu’ils ont le journaliste de Fox News Peter Doocy exactement où ils le veulent. C’est un « repoussoir utile », rapporte Philip Bump, et il est facilement déjoué.

Le titre de cette analyse de vendredi était « Biden intensifie ses efforts pour percer la bulle de Fox News ». Jen Psaki est ce génie qui fait régulièrement appel à Doocy parce qu’il va être boiteux et embarrassant. C’est comme ça que ça a commencé :

En un sens, l’arrivée de Peter Doocy dans la salle de presse de la Maison Blanche s’est faite au détriment de son employeur. Auparavant, Fox News pouvait passer des jours à condamner les présidents démocrates pour ne pas avoir répondu à la controverse que ses hôtes avaient provoquée dans leurs polisseurs de roche rhétoriques. Maintenant, cependant, il y a Doocy, qui est régulièrement sélectionné par l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki pour poser des questions probablement en partie afin que le processus familier puisse être décapité tôt. Ses échanges avec Doocy tombent dans la conversation politique comme des clichés, crépitant de vie un instant avant d’être oublié, le gotcha est presque toujours redirigé vers la casse.

C’est au moins en partie parce que les questions reflètent souvent un réseau ou un consensus de droite qui n’a fait l’objet d’aucun examen minutieux. De petits grains de glace font boule de neige en scandales, avec Sean Hannity, Dan Bongino et tous ceux qui s’emballent de plus en plus – puis ils sont retirés de la glacière et placés sur le trottoir. Il ne met souvent pas longtemps à fondre.