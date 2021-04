WashPost submerge les tâches frontalières de Kamala et fait la promotion de sa “ marque ” sur la “ scène du crochet ” ⋆ .

Le vice-président Kamala Harris n’est pas une figure controversée, pas du Washington Post. Ils ont ajouté toute une équipe pour défendre «la diversité et l’inclusion», et c’est Kamala pour vous, danser en ligne d’avant en arrière.

Nous recevons donc des histoires comme ce joyau de l’écrivain design Jura Koncius: «La vice-présidente Harris fait sa marque sur la scène du crochet dans la région de Washington.» Cette histoire est si douce, elle semble non-Koncius, ou a un Koncius-ness “étourdi” et amélioré.

Becket Adams du Washington Examiner a cloué la réfutation:

Les bordures de fil étaient la seule préoccupation au début de cette Saint-Valentin:

Lorsque la vice-présidente Harris a visité un magasin de laine appartenant à une femme à Alexandrie le mois dernier, elle a mentionné un fait peu connu à son sujet qui a quitté la communauté des arts de la fibre. un peu étourdi.

Le nouveau vice-président est un crocheteur.

«J’ai été élevé par une mère qui a dit: ‘Je ne vais pas vous laisser vous asseoir devant cette télévision à ne rien faire.’ Et donc j’ai crocheté plus d’afghans que je ne peux vous le dire », a déclaré Harris en visitant le magasin. «Et notre fille est tricoteuse.»

À la boutique, Harris a appris un fil spécial teint à la main nommé en son honneur (Observatory Circle, où se trouve la résidence vice-présidentielle) de Neighbourhood Fiber Co., une entreprise appartenant à des femmes à Baltimore. Cinq jours plus tard, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, une peinture murale au crochet de la ressemblance de Harris et les mots «Je parle»A été installé au quai. Et avec tout le googling de «Kamala Harris et crochet» craftyiscool.com a vu un pic de ventes en ligne pour un modèle à crocheter un Poupée Harris dans le style japonais de l’amigurumi. (Amigurumi signifie jouet tricoté ou crocheté.)

… Et l’association de Harris avec le crochet est énorme. «Savoir que le vice-président est un crocheteur me donne du crédit dans la rue», déclare [Allison] Hoffman, qui vend patrons pour poupées Amanda Gorman et Bernie Sanders, entre autres. «Maintenant, je peux dire que je fais ce que fait Kamala Harris.»