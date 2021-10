WashPost trouve des viols à Loudoun, ignore la dissimulation du conseil scolaire et les salles de bain trans

Tard mercredi soir, Le Washington Post est devenu le premier média libéral à rapporter les viols inquiétants dans les lycées du comté de Loudoun, en Virginie. L’enterrant dans sa section « locale », le journal a ignoré des aspects clés de l’histoire qui en ont fait un scandale majeur pour les politiques libérales : la commission scolaire a tenté de la dissimuler, a fait arrêter le père d’une victime pour avoir tenté de s’exprimer, le l’agresseur était « sexiste » et le conseil scolaire essayait de faire adopter une politique sur les toilettes trans.

« Un adolescent accusé d’avoir agressé sexuellement un autre étudiant dans un lycée du comté de Loudoun en mai est également accusé d’une deuxième agression sexuelle moins de cinq mois plus tard dans un autre lycée du comté, selon l’avocat du Commonwealth du comté de Loudoun », a rapporté Jasmine Hilton, Hannah Natanson et Justin Jouvenal.

Mais à aucun moment dans leur article, les trois journalistes n’ont pensé qu’il était important de noter le détail selon lequel l’agresseur était un garçon qui portait une jupe et identifié comme soi-disant « fluide de genre ». Et bien qu’ils aient noté que la deuxième attaque s’était produite dans une « salle de classe vide », ils n’ont pas informé les lecteurs que la première s’était produite dans les toilettes d’une fille.

Tous ces détails omis ont été exposés par Luke Rosiak du Daily Wire dans son rapport explosif qui a fait sauter le couvercle de l’histoire mardi.

Quant à la couverture par The Post de l’indignation des parents, elle manquait également de contexte critique :

Certains parents qui ont pris la parole lors de la réunion sont devenus émus, affirmant qu’ils craignaient pour la sécurité de leurs enfants dans les écoles publiques du comté de Loudoun. D’autres encore ont demandé la démission du surintendant Scott A. Ziegler et du conseil scolaire.

Selon le cadrage de The Post, les parents ne faisaient que se confier au conseil scolaire parce que c’est à qui vous vous adressez pour les problèmes que vous avez avec le système scolaire. Nous devons à nouveau retourner à Rosiak pour comprendre pourquoi les parents ont demandé à Ziegler d’y aller.

« minutes avant [Scott] Smith, le directeur des écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS) a fait la leçon au public sur les inquiétudes concernant le transgenre [bathroom] politique étaient mal placées parce que le système scolaire n’avait aucune trace d’agressions survenues dans les toilettes de l’école », a-t-il écrit.

Cela nous amène aux deux informations suivantes que les journalistes du Post essayaient de cacher aux lecteurs : le conseil scolaire était au courant de la première attaque et a essayé de la dissimuler.

Avec ce que nous savons de la chronologie, la première attaque a eu lieu le 28 mai, le garçon ayant été arrêté quelque temps plus tard (puisqu’il est mineur, cette information n’est pas publique). Le conseil a ensuite tenu une réunion le 22 juin où le père de la première victime, Scott Smith, avait l’intention de s’exprimer. Connaissant les intentions de Smith, Ziegler a tenté de faire dérailler ses commentaires en affirmant que l’attaque n’avait pas eu lieu (voir ci-dessus). Et quand Smith a essayé de parler, il a été jeté au sol par la police et arrêté.

Et comme expliqué dans le rapport de Rosiak, Zeigler a effectivement tenté de dissimuler la première agression parce que le conseil d’administration votait sur l’instauration d’une politique de salle de bain transgenre que l’attaque coulerait certainement si les parents étaient autorisés à le savoir.

Après l’arrestation de Smith, le conseil scolaire s’est associé au procureur du comté de Loudoun, Buta Biberja (qui est soutenu par le donateur libéral d’argent noir George Soros) pour faire de lui le visage du « terrorisme domestique », selon la National School Boards Association et le président Biden’s Justice. Département. Cela aussi manquait dans le rapport du Post.

Toute la saga était une étude de cas sur la façon dont les politiques libérales radicales font des victimes des innocents, et montrait une dissimulation organisée par des personnes occupant des postes puissants au sein du gouvernement. Et ça se déroulait encore. Mais la « démocratie meurt dans les ténèbres » 5yelll)aper essayant de la maintenir reléguée à une histoire de crime local.