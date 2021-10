Wasp Fukuoka accueille Shimizu S-Pulse à la maison

in

Les Shimizu S-Pulse voyage ce samedi à Stade de niveau 5 se mesurer avec Guêpe dans leur trente et unième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 6h30.

Les Guêpe de Fukuoka arrive avec enthousiasme pour le trente et unième jour après avoir vaincu le Sagan tosu dans le Stade de niveau 5 3-0, avec autant Yamagishi, Watari et Juanma. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 30 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 37 buts pour et 31 contre.

Du côté des visiteurs, le Shimizu S-Pulse a subi une défaite contre le Vissel Kobé lors du dernier match (0-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les 30 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté six avec 29 buts pour et 44 contre.

En tant que local, le Guêpe de Fukuoka Il a réalisé un bilan de neuf victoires, cinq défaites et un nul en 15 matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Shimizu S-Pulse Il a gagné trois fois et a perdu six fois en 15 matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Guêpe de Fukuoka.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Guêpe de Fukuoka et les résultats sont deux défaites et un match nul pour les locaux. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Guêpe. Le dernier match entre Guêpe et le Shimizu S-Pulse Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est soldé par un match nul (2-2).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les locaux sont en tête avec 17 points d’avance sur le Guêpe de Fukuoka. Les Guêpe de Fukuoka Il arrive à la rencontre avec 46 points à son casier et occupant la huitième place avant le match. En revanche, les visiteurs totalisent 29 points et occupent la quinzième position de la compétition.