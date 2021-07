Wasp Fukuoka reçoit Gamba Osaka

in

16/07/2021 à 11h30 CEST

Samedi prochain au Stade de niveau 5 à 11h30, le Guêpe et le Crevette Osaka lors de la vingt et unième journée de la J1 Japanese League.

le Guêpe de Fukuoka cherche à améliorer son classement dans le tournoi après avoir perdu son dernier match contre lui Yokohama F. Marinos par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 21 matchs disputés à ce jour, avec 23 buts pour et 26 contre.

Du côté des visiteurs, le Crevette Osaka a subi une défaite contre Sanfrecce Hiroshima lors du dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre le Guêpe de Fukuoka cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les 15 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté trois avec un bilan de sept buts pour et 14 contre.

Concernant les performances à domicile, le Guêpe de Fukuoka Il a gagné cinq fois et a été battu quatre fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. Crevette Osaka, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade de niveau 5. Dans le rôle de visiteur, le Crevette Osaka ils ont gagné une fois et perdu quatre fois en huit matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade de niveau 5, en fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et un match nul en faveur de la Guêpe de Fukuoka. Parallèlement à tout cela, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Guêpe. Le dernier match entre Guêpe et le Crevette Osaka Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (0-0).

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de 15 points par rapport au Guêpe de Fukuoka. L’équipe de Shigetoshi Hasebe Il arrive au match en onzième position et avec 29 points avant le match. Pour sa part, Crevette Osaka il compte 14 points et occupe la dix-neuvième position du classement.