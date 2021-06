Wasp Fukuoka reçoit Vissel Kobe dans son fief

in

18/06/2021 à 06:00 CEST

Samedi prochain à 06h00 se jouera la rencontre du dix-huitième tour de la J1 Ligue japonaise, qui affrontera le Guêpe et à Vissel Kobé dans le Stade de niveau 5.

le Guêpe de Fukuoka entend améliorer son classement au championnat après avoir perdu son dernier match contre lui Kawasaki Frontale par un score de 3-1. De plus, les locaux ont remporté huit des 18 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise et ajoutent un chiffre de 20 buts contre 22 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vissel Kobé a récolté une égalité à un contre le Sagan tosu, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il vient donc à la rencontre afin d’arracher les trois points au Guêpe de Fukuoka. À ce jour, sur les 17 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté sept avec un bilan de 22 buts pour et 17 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Guêpe de Fukuoka il a gagné cinq fois et perdu trois fois en huit matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Vissel Kobé ils ont été battus deux fois et tirés au sort trois fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade de niveau 5En fait, les chiffres montrent une égalité en faveur de la Guêpe de Fukuoka. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en août 2011 et le résultat était un match nul (2-2).

En référence à la situation des deux équipes au tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’avant le match, le Guêpe de Fukuoka est en avance sur le Vissel Kobé avec une différence d’un point. le Guêpe de Fukuoka Il arrive à la rencontre avec 29 points à son casier et occupant la cinquième place avant le match. Pour sa part, le Vissel Kobé il compte 28 points et occupe la sixième position du classement.