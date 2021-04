Wasserman Music est lancé après la vente de Paradigm Music-Division

Environ un mois après avoir accepté d’acheter les opérations de tournées musicales en difficulté de Paradigm Talent Agency, Wasserman a officiellement clôturé la transaction et rebaptisé la division «Wasserman Music».

Suite à de nombreuses spéculations et à de multiples rapports sur une possible vente, Paradigm a révélé à la mi-mars qu’elle était parvenue à un «accord de principe» pour encaisser sa division de tournées musicales en difficulté.

L’agence de 29 ans a noté à l’époque que Wasserman – qui a été fondée par Casey Wasserman, petit-fils de l’agent talentueux pionnier d’Hollywood Lew Wasserman – acquerrait son «entreprise de représentation de musique live en Amérique du Nord et formerait une nouvelle unité opérationnelle».

De plus, Paradigm, dont le siège est à Beverly Hills, a également précisé que Wasserman avait l’intention de divulguer des détails supplémentaires sur cette nouvelle unité opérationnelle après la conclusion de l’accord au cours du deuxième trimestre de 2021.

Maintenant, le rachat étant conclu – les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées publiquement, il convient de le mentionner – Wasserman a annoncé aujourd’hui le lancement de «Wasserman Music», dans un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News.

Doté d’un «bilan solide» et au nord de 130 employés, Wasserman Music fonctionnera «comme une unité de la plus grande organisation Wasserman» sous la direction de «Casey Wasserman, son équipe de direction actuelle et un groupe d’agents exécutifs chevronnés. “

En outre, l’agence d’artistes nouvellement créée «prévoit de se développer avec assurance à mesure que le secteur du divertissement en direct rebondira en 2021 et 2022», en se coordonnant tout le temps avec l’entité globale Wasserman sur un modèle «La musique rencontre la méthode selon laquelle les tournées d’artistes, le contenu, les partenariats et l’entreprise sera soutenue par des plates-formes d’analyse et d’information. »

Parmi ces dernières plates-formes figurent «les données exclusives, le sentiment de performance, la santé et l’impact de la marque et de l’entreprise», et plus encore. De plus, Wasserman, 23 ans, cherchera à «amplifier ses offres marketing existantes auprès des marques qui cherchent à se connecter avec les consommateurs via des programmes musicaux et sportifs», créant ainsi une sorte de «conseil turbocompressé».

Enfin, la version de près de 900 mots souligne que la liste de Wasserman Music – comprenant Billie Eilish, Coldplay, Ed Sheeran et Run the Jewels – aura accès à «un large éventail de services clients tels que la stratégie de marque individuelle, les talents et marketing d’artiste, développement de contenu court et long terme, licence, littéraire, stratégie / gestion des médias sociaux, relations publiques et planification philanthropique. »

S’adressant à l’arrivée de Wasserman Music dans un communiqué, Casey Wasserman a déclaré en partie: «C’est une opportunité dynamique de créer de nouvelles collaborations entre la famille de marques et de talents que Wasserman représente actuellement de manière significative et percutante, et je suis ravi de commencer. “

L’acquisition par Wasserman de la division de tournées musicales Paradigm est l’un des nombreux développements de haut niveau qui sont arrivés dans l’espace de représentation au milieu de la pandémie COVID-19, lorsqu’un groupe d’anciens agents de musique Paradigm a créé en septembre 2020 une agence appelée TBA.

Et le mois dernier, UTA a acquis l’agence londonienne Echo Location Talent Agency, qui compte comme clients DaBaby, NBA YoungBoy, Marshmello et Waka Flocka Flame.