Wasteful Chelsea détenu par Everton alors que Pickford fait taire les critiques

Le but de Mason Mount en deuxième mi-temps a été annulé par une frappe de Jarrad Branthwaite alors qu’Everton s’accrochait pour faire match nul 1-1 avec Chelsea.

L’équipe de la capitale a dominé le match et a gâché un certain nombre d’excellentes occasions de mettre le jeu au lit dans les 45 premières minutes. Et, comme cela arrive si souvent, ils n’ont pas réussi à prendre les trois points alors que les Toffees ont organisé un raid écrasant et attrapé, avec Jordan Pickford en superbe forme.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a effectué deux changements par rapport au onze de départ qui a battu Leeds United 3-2. Hakim Ziyech et Christian Pulisic ont remplacé Kai Havertz et Timo Werner.

Et l’Allemand a confirmé que Romelu Lukaku, Werner, Callum Hudson-Odoi et l’arrière gauche blessé Ben Chilwell ont tous été testés positifs pour Covid.

Le chef d’Everton, Rafa Benitez, n’a pu nommer que sept remplaçants, dont deux gardiens de but, en raison d’absences. L’Espagnol a effectué cinq changements par rapport à l’équipe qui a perdu 3-1 à Crystal Palace.

Fabian Delph, Demarai Gray, Andros Townsend et Richarlison n’étaient pas dans l’équipe. Et il s’est tourné vers un trio de jeunes pour combler le vide.

Anthony Gordon (20 ans), Branthwaite (19 ans) et Ellis Simms (20 ans) ont tous pris le départ à Stamford Bridge.

La soirée s’annonçait difficile dans la capitale pour les Merseysiders. Et ils auraient dû avoir un but de retard dès la sixième minute.

La superbe passe de Jorginho a permis à Reece James de marquer, mais l’Anglais a enroulé son tir à côté de Jordan Pickford et du poteau. Et deux minutes plus tard, l’effort de Mason Mount a rasé le poteau alors qu’il aurait dû trouver le filet.

Le butin est partagé ce soir. #CheEve pic.twitter.com/dQAgE6utNp – Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 décembre 2021

Mount a ensuite forcé Pickford à effectuer un arrêt intelligent avec un tir à bout portant et cela n’a semblé qu’une question de temps avant que le but n’arrive. Le gardien anglais était la seule chose entre Chelsea et une foule de buts alors qu’il était appelé à l’action à maintes reprises.

Il plongea de tout son long pour repousser un autre effort de James alors que la mi-temps avançait. Ziyech est ensuite entré en jeu mais son tir de 20 mètres était juste à côté de la cible.

Pickford tient bon alors qu’Everton arrache un point

Et Mount a enfoui sa tête dans ses mains après avoir échoué à battre Pickford à six mètres. Tuchel semblait bouillonner sur la ligne de touche alors que ses charges montaient vague après vague d’attaques mais ne pouvaient pas trouver un chemin à travers.

Everton s’est à peine aventuré hors de sa moitié car les hôtes étaient totalement dominants.

C’était plus ou moins la même chose après la pause, Mount forçant Pickford à effectuer un arrêt du bout des doigts à distance.

Les Toffees ont ensuite profité de quelques rares attaques, avec Jonjoe Kenny tirant large et l’effort de Ben Godfrey sauvé par Edouard Mendy.

Avec des frustrations croissantes, Tuchel a remplacé Ruben Loftus-Cheek et Marcos Alonso par Ross Barkley et Saul à la 69e minute.

Et quatre minutes plus tard, Chelsea menait à travers Mount. La mauvaise défense d’Everton a permis à James de nourrir le joueur de 22 ans qui ne s’est pas trompé pour finalement battre son collègue anglais.

Mais toute idée que les visiteurs pourraient s’effondrer a rapidement été dissipée lorsque Branthwaite a égalisé cinq minutes plus tard. Le superbe centre d’Anthony Gordon a été retourné par l’adolescent au deuxième poteau.

Les supporters à l’extérieur pouvaient à peine se contenir et leur équipe était presque en tête quelques minutes plus tard. Lewis Dobbin a failli se convertir au premier poteau après une autre somptueuse prestation de Gordon.

Chelsea a mis la pression alors que le match tire à sa fin. Pickford a été appelé à deux reprises coup sur coup pour repousser Thiago Silva puis Anthony Rudiger à la 80e minute.

Mais ils n’ont pas pu trouver un autre moyen de contourner le gardien lors d’une nuit frustrante dans l’ouest de Londres.