Wasteful Liverpool éliminé de la Ligue des champions alors que le Real Madrid organisait les retrouvailles de Chelsea pour Eden Hazard

Liverpool est HORS de la Ligue des champions car il ne pouvait gérer qu’un match nul vierge à domicile contre le Real Madrid.

Ayant perdu le match aller 3-1 en Espagne, l’équipe de Jurgen Klopp savait qu’elle devait marquer au moins deux fois pour se qualifier pour les demi-finales, et elle avait de nombreuses opportunités.

Liverpool a eu beaucoup de joie en première mi-temps

Mais Liverpool n’a pas pu prendre le risque quand ils sont venus

Mohamed Salah aurait dû donner l’avantage aux Reds dans les deux minutes, mais n’a pu tirer directement que sur Thibaut Courtois. Le gardien belge a également effectué un brillant arrêt pour empêcher James Milner de se déplacer.

Salah a eu une autre chance peu avant la pause mais n’a pas réussi à creuser efficacement un effort décent. Quelques instants plus tard, Georginio Wijnaldum a fait un hachage complet d’un tir clair au but.

Les visiteurs ont été très difficiles à décomposer en seconde période et sont sans doute venus plus près que Liverpool pour sortir de l’impasse tardivement, mais Karim Benzema a mal chronométré sa tête libre.

Cela n’avait pas d’importance pour Los Blancos car ils obtenaient le résultat dont ils avaient besoin, ce qui pourrait voir Eden Hazard revenir dans l’ancien club de Chelsea, à condition qu’elle se remette à temps de sa blessure à la cheville.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

