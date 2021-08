Watain signe avec des enregistrements d’explosion nucléaire ; Nouvel album prévu pour 2022

Records d’explosion nucléaire a annoncé la signature du collectif suédois de black metal WATAIN. Le groupe est maintenant entré aux Necromorbus Studios, situés à l’intérieur d’une église au nord de leur ville natale d’Uppsala, pour enregistrer un nouvel album et faire suite au féroce opus de 2018. “Trident Loup Éclipse”. La sortie du nouveau long métrage est prévue pour le printemps 2022.

WATAIN déclare : « Mesdames et messieurs, c’est avec une grande révérence et une faim infernale que nous nous trouvons maintenant devant le prochain chapitre de WATAIN. Armés de la foi, de la force et du feu accumulés pendant la ‘Trident Loup Eclipse’ ère, nous entrons maintenant en terra incognita, pour faire à nouveau face à notre moi intérieur et à l’abîme en constante expansion qui rugit à l’intérieur. Quelques mois de dur labeur noble nous attendaient, et nous ne pouvions pas être plus prêts pour cela. Nous sommes impatients de partager le résultat avec vous tous dans les temps sauvages à venir. Jusque-là : reste affamé, reste déviant, reste libre et baise le monde !”

Jens Prüter, responsable A&R Europe chez Explosion nucléaire, commente : « J’ai toujours été fasciné par la façon dont WATAIN construire leur propre cosmos sur la base de leur feu primordial de la volonté. C’est plus que de la musique. C’est une expérience universelle d’obscurité et de lumière.

« J’ai commencé à travailler avec WATAIN en 2013 et était ravi de contribuer ensuite à leur succès et à leurs entrées dans les charts les plus élevées que le groupe ait jamais eues. C’est un plaisir de les accueillir maintenant à Records d’explosion nucléaire de continuer à accompagner leur chemin – partout où cela nous mènera parce que le chemin est le but.”

WATAIN Programmation d’enregistrements 2021 :

Erik Danielsson



Pelle Forsberg



Alvaro Lillo



Hampus Eriksson



Emil Svensson

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).