[WATCH] Acosta dénonce le “ culte de Trump ” pour “ annuler la culture ” ⋆ .

Jim Acosta était l’une des cibles de journaliste préférées de l’ancien gars. Acosta a perdu sa carte de presse de la Maison Blanche pendant une brève période après avoir osé faire son travail en posant des questions. Acosta s’est acquis une suite dévouée à la fois sur CNN et sur Twitter pour son approche sans faille pour couvrir Trump, ne reculant jamais, peu importe le nombre de fois où il a été insulté et trollé.

L’expérience d’Acosta lui a donné l’une des perspectives les plus uniques lorsqu’il s’agit de couper les écrans de fumée politiques et de dire les choses telles qu’elles sont. En plus de se référer récemment à Fox News comme «une usine à conneries» et à Tucker Carlson son «correspondant en chef du pouvoir blanc», Acosta a enlevé ses gants pour enfants quand il s’agit du Parti républicain.

Samedi, Acosta a pris en charge la couverture du réseau de la soi-disant «culture d’annulation» et la panique du réseau de droite à propos de Blanche-Neige, le Dr Seuss et M. Potato Head étant «annulés».

Acosta a semblé résumer les quatre dernières années et demie dans une partie de sa diatribe:

«C’est un faux scandale. On a l’impression de sortir d’une chaîne de montage, pourrait-on dire dans une usine. Mais voici le truc, les mêmes voix d’extrême droite qui s’opposent à la culture d’annulation, elles adorent annuler, faire taire, harceler et bannir quiconque ne pliera pas et ne montrera pas d’amour au “ Big Lie ” de Donald Trump à propos des élections de 2020, ” il expliqua.

Quelques réflexions sur tous les cris de la culture d’annulation. https://t.co/UKwmkv4VVX – Jim Acosta (@Acosta) 8 mai 2021

“Oubliez Blanche-Neige, c’est le culte d’annulation de Trump qui mord vraiment”, a déclaré Acosta. “Se réveiller!”

Acosta répond à Hawley: Sénateur, c’est un pic.twitter.com/YGNOJ9ed8e de Wendy – Acyn (@Acyn) 8 mai 2021

