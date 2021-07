[WATCH] CNN Supercut explose NewsMax et Fox pour une «désinformation mortelle» ⋆ 10z viral

Les républicains qui continuent de lancer une campagne de désinformation concernant les vaccins COVID-19 ont commodément oublié que Donald Trump a exhorté tout le monde à se faire vacciner depuis février lorsqu’il est apparu à CPAC, peu de temps après que lui et Melania ont reçu leurs vaccins en secret avant de quitter le White Maison pour de bon. Mais ils ne le font pas sans beaucoup d’aide des réseaux de droite : Fox News, OAN et NewsMax.

Tout en prétendant être le même niveau de médias d’information respectables que les journalistes de la presse écrite du New York Times ou du Washington Post, la plupart des « ancres » sur NewsMax ne sont que des comparses de Trump qui reçoivent un salaire pour avoir diffusé de la propagande devant la caméra plutôt que sur les réseaux sociaux. . Fox News ne fait rien pour contrôler la dangereuse rhétorique anti-vaccin de Tucker Carlson, et son esquive continue de la question de savoir s’il est lui-même vacciné ou non est une réponse assez claire en soi.

LOS ANGELES, CA – 27 FÉVRIER : Vues générales des bureaux de Fox Sports Net le 27 février 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par AaronP/Bauer-Griffin/GC Images)

Lorsque ces réseaux ne faisaient que mentir à propos des élections de 2020, c’était une chose. Mais ils partageaient également des mensonges sur le Coronavirus, qui avait été politisé de la pire des manières. La propagation délibérée de la désinformation a également conduit à la propagation du virus, qui a entraîné la mort de plus de 600 000 Américains. Et ces chiffres continueront d’augmenter à mesure que les républicains non vaccinés répandent la variante Delta et créent de nouveaux événements super-diffuseurs.

Si Covid ne vous comprend pas, Tucker le fera certainement…#TuckerIsKillingUspic.twitter.com/VzyUWZA9sc – #TuckFrump (@realTuckFrumper) 14 juillet 2021

Les animateurs de « New Day » de CNN interpellent les réseaux de désinformation, qualifient leur contenu d’« information empoisonnée » et exigent que les responsables se retirent. Regardez la discussion et le supercut ci-dessous.

