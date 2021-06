[WATCH] Cohen dit que les actes d’accusation “se dérouleront” dans l’affaire Trump Org 10z viral

Suite aux nouvelles explosives concernant les enquêtes criminelles de Donald Trump à New York, y compris la convocation par le procureur du district de Manhattan d’un grand jury spécial, plus de détails sont apparus qui pourraient suggérer une augmentation des problèmes juridiques pour l’un des membres les plus haut placés de la Trump Organization, Allen Weisselberg. Il a été rapporté mardi que le bureau du procureur du district de Manhattan était apparemment « entré dans les dernières étapes d’une enquête fiscale criminelle » contre Weisselberg, directeur financier de longue date de l’organisation Trump.

Le Manhattan DA serait en train de vérifier si Weisselberg a reçu des « avantages sociaux » de l’entreprise en plus de son salaire et si ses avantages ont été imposés de manière adéquate.

Image via une capture d’écran

Bien que Trump et Weisselberg aient généralement été les « deux seules personnes dans la pièce », lors de la préparation des documents fiscaux et autres documents financiers, McConney leur a apporté les « documents originaux et des tranches de données brutes », a rapporté le Daily Beast. Ainsi, McConney pourrait avoir des informations financières qui pourraient potentiellement être utilisées contre Weisselberg ou Trump.

Jennifer Weisselberg, l’ancienne belle-fille d’Allen Weisselberg, a fourni aux enquêteurs de nombreux dossiers fiscaux et autres documents financiers. Un représentant de Jennifer Weisselberg a déclaré: «Elle est toujours considérée comme un témoin potentiel et elle a eu une conversation avec le procureur de district au sujet de ses informations et de son potentiel. [grand jury] témoignage si nécessaire.

RUPTURE via NYT : Manhattan DA pourrait accuser Allen Weisselberg cet été. Je vous aimeuuuuuuuuuu les gars !! C’est parti !!👏🏽👏🏽🤗🤗❤️❤️ – Exploser l’espace Burrito Singh, MD (@labyrinthweaver) 15 juin 2021

La star de cinéma pour adultes Stormy Daniels – qui a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec Trump il y a environ 12 ans et a reçu 130 000 $ en argent secret lors de la course présidentielle de 2016 pour ne pas discuter de l’affaire présumée – a déclaré qu’elle témoignerait volontiers devant un grand jury. “Je n’aimerais rien de plus que ma journée au tribunal et faire une déposition et fournir toutes les preuves dont ils ont besoin de moi”, aurait déclaré Daniels.

C’est toi le pauvre con. Trump et Cohen ont brisé le NDA D’ABORD en continuant à me contacter par la suite et en achetant un livre mentionnant spécifiquement PAYING me. Les NDA ne sont pas valides si l’autre personne les enfreint ou s’ils sont utilisés pour couvrir une activité illégale. Dans ce cas, c’était les deux. https://t.co/Ea3C3i9uge – Stormy Daniels (@StormyDaniels) 8 juin 2021

Michael Cohen, l’ancien fixeur de Trump, a rencontré les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan. Ils auraient posé des questions à Cohen sur les activités commerciales de Trump. Cohen a plaidé coupable d’évasion fiscale, de violations du financement de campagne et de mensonge au Congrès.

Photo de Yana Paskova/.

Cohen est apparu sur “The Beat with Ari Melber” plus tôt cette semaine et a partagé ses connaissances d’initié sur ceux qui, selon lui, prendront la chute avec Weisselberg, et si Trump lui-même fera face à des accusations. Regardez le segment complet, ci-dessous.