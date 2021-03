Watch Dogs: Legion bénéficiera d’un support cross-play et cross-gen, mais pas encore

Watch Dogs: Legion a été lancé en 2020 sans mode multijoueur en ligne, et le mode a finalement été lancé la semaine dernière pour la plupart des plates-formes. Le jeu est disponible avec un support d’achat croisé entre les générations de consoles, mais le jeu ne prend en charge aucune sorte de jeu croisé. Cependant, cela va changer dans une future mise à jour.

Le compte Twitter officiel du jeu l’a confirmé en répondant à la demande d’un fan, affirmant que l’équipe de développement l’ajouterait dans une mise à jour ultérieure. Il n’a pas donné de date pour la date à laquelle cette mise à jour aura lieu et sur la base des retards que nous avons déjà constatés pour le mode en ligne de Legion – il devait initialement sortir il y a des mois – Ubisoft Toronto travaille probablement pour s’assurer qu’il fonctionne. en douceur avant de passer à l’ajout de fonctionnalités supplémentaires.

Bien que le jeu croisé et intergénérationnel ne soit actuellement pas disponible pour le mode en ligne Watch Dogs: Legion, l’équipe de développement travaille sur l’ajout de cette fonctionnalité au jeu avec une mise à jour ultérieure. – Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) 14 mars 2021

Les précédents jeux Watch Dogs incluaient également des modes multijoueurs, et ils n’ont pas essayé de fournir exactement la même expérience que la partie solo, mais avec plus de gens. Dans le jeu d’origine, par exemple, vous pouvez utiliser une application de téléphone distincte pour tenter d’arrêter un joueur qui court sur le sol. C’était une idée nouvelle étant donné l’interface de piratage téléphonique pour laquelle la série est connue.

Watch Dogs: Legion est l’un des nombreux jeux Ubisoft à prendre en charge les achats croisés, ce qui signifie que vous pouvez acheter la copie PS4 et la jouer sur PS5 ou acheter la copie Xbox One et la jouer sur Xbox Series X. Ce n’est pas universellement vrai pour l’inverse – les jeux physiques avec la marque PS5 ne fonctionneront que sur les nouvelles consoles, mais le jeu Xbox prend en charge Smart Delivery, il fonctionnera donc sur l’un ou l’autre et installera automatiquement la version correcte.