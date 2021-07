[WATCH] Fetterman réagit à l’audit électoral en Pennsylvanie ⋆ 10z viral

Ne plaisante pas avec John Fetterman.

Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, qui a annoncé une candidature au Sénat en 2022, ne mâche jamais ses mots. Grand, impétueux, chauve et effronté, Fetterman n’a jamais été du genre à tirer les coups lorsqu’il s’agit de défendre ses électeurs. Aujourd’hui, un haut législateur de l’État de Penn et un fidèle partisan de Donald Trump a lancé son propre audit dans l’espoir d’annuler les résultats des élections de Pennsylvanie en 2020, à la suite du plan de l’audit fictif en Arizona, qui est toujours en cours d’une manière ou d’une autre. Alors bien sûr, Fetterman a beaucoup à dire.

Photo de Bill Clark/CQ Appel nominal

Fetterman est considéré comme le favori pour le siège du Sénat laissé vacant par le sénateur à la retraite Pat Toomey, et sa campagne a déjà permis de récolter 2,5 millions de dollars. La course au siège de Toomey au Sénat est considérée comme un concours de renom à mi-parcours de 2022 alors que les démocrates et les républicains se battent pour le contrôle du Sénat actuellement à 50-50. Trump a remporté l’État swing à tendance bleue en 2016 par environ 44 000 voix, pour le perdre face au président Biden en 2020 par plus de 81 000 voix.

Le favori s’est prononcé le mois dernier contre l’appel de Trump à un « audit médico-légal complet » des résultats de l’élection présidentielle de Pennsylvanie, le qualifiant de « ridicule ». Fetterman continue également d’écraser quiconque perpétue le grand mensonge à propos de l’élection.

Le lieutenant-gouverneur John Fetterman de Pennsylvanie a déclaré que toutes les fraudes électorales dans l’État avaient été commises par des partisans de Trump en 2020. #Velshi pic.twitter.com/4Av7runkrl – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 10 juillet 2021

Figure locale populaire, Fetterman a accru son profil national avec ses apparitions dans des interviews généralement brutales. “Personne ne prend cela au sérieux”, a déclaré le lieutenant-gouverneur Fetterman, faisant référence à l’audit avec Ali Velshi de MSNBC samedi matin.

“Ce ne sont pas les couteaux les plus tranchants du tiroir”, a déclaré Fetterman à propos de ceux qui contestent les votes.

Envoyez-moi à Washington pour être toujours ce 51e vote. – John Fetterman (@JohnFetterman) 10 juillet 2021

Regardez John Fetterman avec Ali Velshi, ci-dessous.