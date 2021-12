[WATCH] Gagnant de la réalité : « Je ne suis pas un traître »

Dans sa première interview depuis sa sortie de prison, la dénonciatrice électorale et l’ancien contractant de l’Agence de sécurité nationale Reality Winner ont finalement eu l’occasion de raconter sa version d’une histoire très mal interprétée concernant ses motivations pour la fuite de documents classifiés sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.

Le vétéran de l’Air Force a déclaré au correspondant de « 60 Minutes » Scott Pelley : « Je ne suis pas un traître. Je ne suis pas un espion. Je suis quelqu’un qui n’a agi que par amour pour ce que ce pays représente.

AUGUSTA, GA – 8 JUIN: Reality Winner quitte le palais de justice d’Augusta le 8 juin 2017 à Augusta, en Géorgie. Winner est un sous-traitant de l’industrie du renseignement accusé d’avoir divulgué des documents de la National Security Agency (NSA). (Photo de Sean Rayford/.)

La gagnante a parlé du combat de sa famille pour blanchir son nom et annuler sa condamnation pour un acte qu’elle considérait comme faisant partie de son devoir envers son pays et le tribut que cela lui a fait subir. « Je suis toujours souillé par eux qui m’accusent d’être les mêmes groupes que ceux contre lesquels je me suis enrôlé dans l’armée de l’air pour combattre », a ajouté Winner, qui a remporté la médaille d’honneur de l’Air Force en 2016 pour « 600 ennemis tués au combat ».

Après que Reality Winner a été arrêtée et emprisonnée en 2017 pour avoir divulgué des informations classifiées sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016, elle dit qu’elle souffrait de dépression et de pensées suicidaires. https://t.co/Yn8u5bcoIj pic.twitter.com/dXtLu7BHYc – 60 minutes (@60Minutes) 6 décembre 2021

La gagnante a été arrêtée en 2017 et condamnée en 2018 à cinq ans de prison pour la fuite à la suite de son plaidoyer de culpabilité – la plus longue jamais reçue pour le crime fédéral de divulgation d’informations classifiées à la presse.

Il est temps de pardonner Reality Winner. Qui d’autre est d’accord ? #PardonRealityWinner – Scott Dworkin (@funder) 6 décembre 2021

Cet anniversaire était très spécial. Elle était à la maison, en sécurité et avec sa famille. #RealityWinner pic.twitter.com/rSSsAXLYA4 – Billie J. Winner-Davis (@bjwinnerdavis) 5 décembre 2021

La gagnante dit dans le profil qu’elle a vu le rapport confirmant l’ingérence russe dans les élections. À l’époque, c’était un sujet très débattu dans l’actualité, un sujet que Donald Trump a nié à plusieurs reprises. «Je n’arrêtais pas de penser:« Mon Dieu, quelqu’un doit s’avancer et rectifier le tir. Quelqu’un », a-t-elle déclaré sur 60 Minutes, ajoutant plus tard: « Je savais que c’était secret, mais je savais aussi que j’avais promis de servir le peuple américain. Et à ce moment-là, j’avais l’impression qu’ils étaient égarés. »

Si elle avait été une tête aérienne volage, plutôt qu’un aviateur décoré, je ne m’en serais pas inquiété. Mais Reality Winner est une personne de substance

Gagnant de la réalité Leigh

60 minutes pic.twitter.com/9RxY6ExR9a – Ciel dans l’herbe (@skyinthegrass) 5 décembre 2021

La gagnante a poursuivi en disant qu’elle « ne voulait pas faire de mal » en divulguant le document et « n’a pas trahi nos sources et nos méthodes. N’a pas causé de dommages. N’a pas mis des vies en danger.

Si vous ne pouvez pas pardonner à un patriote comme Reality Winner, alors personne ne mérite un pardon. S’il vous plaît, @POTUS, pardonnez-lui. #PardonRealityWinner — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 6 décembre 2021

Regardez l’interview complète de Reality Winner ci-dessous.

La poste [WATCH] Gagnant de la réalité : « Je ne suis pas un traître » est apparu en premier sur HillReporter.com.

Lien source