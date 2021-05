[WATCH] Ivanka “ ne sait pas ” Weisselberg, directrice financière de la Trump Org qui sait où tous les corps sont enterrés ⋆ .

Il y a une raison pour laquelle Ivanka Trump a minimisé l’importance d’Allen Weisselberg au sein de l’organisation Trump lors de sa destitution concernant le comité d’inauguration de Trump: il en sait plus sur l’organisation Trump que même Michael Cohen, l’ancien fixateur de l’ancien gars. Et il est presque certain que Weisselberg est sur le point de se retourner non seulement sur Donald, mais sur toute la famille Trump, selon quelqu’un qui était autrefois très proche de tous.

Jennifer Weisselberg, l’ex-épouse du fils de Weisselberg, Barry, n’a même pas réfléchi lorsqu’elle a été interrogée sur son ancien beau-père et le directeur financier de longue date de la Trump Organization lorsqu’elle est apparue jeudi sur CNN. Au cours de la discussion sur les enquêtes de New York sur l’organisation Trump, l’animatrice Erin Burnett lui a directement demandé: «Allen Weisselberg va-t-il se retourner contre Trump?»

Image via capture d’écran

Jennifer a répondu par un simple «oui», ce qui a incité Burnett à noter qu’il n’y avait «aucune hésitation» avec sa réponse.

Cohen a également déjà parlé d’Allen Weisselberg comme le membre le plus dangereux du cercle restreint de Trump, indiquant que l’ancien directeur financier gérait plus que les seuls fonds de l’organisation Trump; il était également en charge des finances personnelles de Donald et Melania Trump avec tous ses enfants adultes. Weisselberg était au courant de divers stratagèmes gérés par la famille, y compris la surinflation de la valeur des propriétés lors de la vente, puis les dévalorisant plus tard sur leurs impôts.

Donald a bien enseigné @IvankaTrump… Je ne sais pas, je n’étais pas là, Allen qui?, C’était la faute de quelqu’un d’autre. Bientôt, ils répondront tous de leurs propres actes sales! https://t.co/mr3CPYbIy0 – Michael Cohen (@ MichaelCohen212) 22 mai 2021

Le bureau du procureur général de l’État de New York a annoncé mardi qu’il enquêtait sur l’organisation Trump «à titre pénal», par opposition à une enquête civile. Le bureau du procureur du district de Manhattan mène également une enquête pénale pour déterminer si l’organisation Trump a commis une fraude fiscale et d’assurance, entre autres crimes.

Allen Weisselberg, consiglieri de Trump, a probablement basculé. La possibilité jadis lointaine que Trump se retrouve en prison semble plus réaliste chaque jour qui passe. Oh, et Letitia James @TishJames est génial. pic.twitter.com/F5Ub2rETzF – Zvonimir Tot (@zvonimirtot) 22 mai 2021

Regardez l’interview de Jennifer Weisselberg avec Erin Burnett, ci-dessous.