[WATCH] Jonathan Capehart s’entretient avec Rob Reiner et d’autres sur les prochaines étapes du comité du 6 janvier

Le comité restreint de la Chambre du 6 janvier a « révélé » que les personnes rassemblées au Capitole n’étaient pas que des « touristes tapageurs » grâce aux heures d’entretiens qu’elles ont eues avec les participants. Hé, au moins ça entre dans le dossier officiel maintenant, mais ils s’occupent en fait de beaucoup de choses alors que tout le monde semble se plaindre de ne rien faire.

Jonathan Capehart, animateur de « The Sunday Show » sur MSNBC a accueilli cette semaine un éventail intéressant d’invités, accueillant un membre du Congrès, un avocat réputé de la Cour suprême et un réalisateur nominé aux Oscars pour discuter des actions à entreprendre en fonction de ce que le public a appris jusqu’à présent, ainsi que ce qui doit se passer ensuite.

Ce que le Comité apprend et partage confirme ce dont nous avons tous été témoins : la foule ne s’est pas seulement présentée spontanément le 6 janvier, elle a été soigneusement planifiée, planifiée et financée. Grâce à Mark Meadows et à sa présentation PowerPoint, ainsi qu’aux publications sur les réseaux sociaux, nous avons appris plus d’informations sur le début de la planification et son degré de détail. Le représentant David Cicilline (D-RI), a parlé de la coordination qui a eu lieu dans les semaines précédant le rassemblement et l’insurrection qui a suivi.

.@RepCicilline sur l’enquête du 6 janvier : « Ce que le comité restreint révèle dans une première partie de son travail, c’est qu’il y a eu énormément de planification, de financement, d’élaboration de stratégies et que cela impliquait des personnes aux plus hauts niveaux du gouvernement. » #SundayShow pic.twitter.com/aCAeawHCo7 – Le Sunday Show avec Jonathan Capehart (@TheSundayShow) 12 décembre 2021

L’avocat de la Cour suprême, Neal Katyal, a également discuté de ce à quoi Mark Meadows est confronté maintenant qu’il a cessé de coopérer avec le Comité du 6 janvier.

Capehart a accueilli les écrivains Brian Klaas et Max Boot pour parler de l’impact politique de l’insurrection sur les prochains mandats et la prochaine élection présidentielle.

Pour compléter la discussion, Capehart a également accueilli le scénariste/réalisateur/activiste Rob Reiner, qui a parlé de la nécessité de véritables poursuites de la part du ministère de la Justice, sinon le travail du Comité n’aura pas l’impact qu’il mérite.

