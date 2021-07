[WATCH] La communauté juive de Miami « brisée » par l’effondrement du Surfside Condo 10z viral

in

L’Amérique a été captivée par l’effondrement tragique des condominiums Champlain Towers South dans la petite ville balnéaire de Surfside, en Floride, à environ 10 km au nord de Miami Beach. Environ 55 des 136 unités du complexe en bord de mer ont été détruites après l’effondrement partiel d’un immeuble résidentiel de 12 étages dans le comté de Miami-Dade, dans le sud de la Floride, aux petites heures du matin du 24 juin.

Depuis lors, des centaines de premiers intervenants ont soigneusement passé au peigne fin les tas de débris en crêpe dans l’espoir de trouver des survivants. Au moment de mettre sous presse mardi, 36 personnes, dont trois enfants, ont été confirmées décédées, tandis que 109 autres sont toujours portées disparues.

Entre-temps, les enquêteurs ont confirmé que 70 des 109 personnes toujours portées disparues se trouvaient en fait à l’intérieur de la copropriété au moment de l’effondrement partiel. 191 autres personnes qui vivaient ou séjournaient dans le bâtiment à cette époque ont été recensées et sont en sécurité, selon la maire de Miami-Dade Daniella Levine Cava, qui a souligné que les chiffres sont “très fluides” et “continueront de changer”. car les détectives vérifient en permanence la liste.

Au cours des 12 derniers jours, @RonDeSantisFL a fait preuve d’un leadership bipartite et a mis de côté les positions partisanes pour aider les habitants de Surfside. Il doit faire preuve du même leadership et travailler avec les dirigeants locaux et ntl pour augmenter le taux de vaccination en FL. La variante Delta est là et le taux augmente.😳 – Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) 6 juillet 2021

Bien que les responsables n’aient pas dit quand l’opération de recherche et de sauvetage deviendrait officiellement une mission de récupération, le maire Levine Cava a déclaré aux journalistes que les équipages “continueraient comme maintenant à passer au crible ces tas de manière approfondie”, à la recherche de “corps et effets personnels”. ” Le processus est “très approfondi et exhaustif”, a-t-elle déclaré.

La démolition du Surfside depuis notre salon. C’est un jour triste. #Surfsidedemolition #Surfside pic.twitter.com/XA5DaiOUMJ – Darrell Arnold (@DarrellPArnold) 5 juillet 2021

Les équipes ont transporté près de 5 millions de livres de béton de la vaste scène de l’épave, mais de gros tas de gravats subsistent. Le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré que les secouristes avaient recherché “agressivement” des vides ou des “espaces habitables” dans les débris où il pourrait y avoir des survivants piégés, mais qu’ils “ne rencontrent pas cela”. Aucun survivant n’a été découvert dans l’épave du bâtiment depuis le matin où il s’est partiellement effondré.

“Nous ne voyons rien de positif”, a déclaré Cominsky aux journalistes mardi matin.

Malgré l’arrivée des intempéries en raison de la tempête tropicale Elsa, les premiers intervenants continuent de travailler sur le tas de débris de l’effondrement du bâtiment des tours Champlain à Surfside. pic.twitter.com/Gc12hdtu86 – Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) 5 juillet 2021

Au moins un tiers des morts ou des disparus faisaient partie de la communauté juive dynamique et soudée de Miami, et l’impact d’une telle perte ne peut être sous-estimé. Le rabbin de Miami Yossi Harlig a rejoint Ayman Mohyeldin de MSNBC pour discuter du chagrin insupportable ressenti par sa congrégation et d’autres au sein de la communauté. « Nous sommes ici pour soutenir toutes les familles qui ont été touchées par cette tragédie », a déclaré le rabbin Harlig. Regardez leur discussion ci-dessous.