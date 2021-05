[WATCH] Les manifestants de Portland poursuivent l’homme qu’ils croient être Andy Ngo pour se cacher dans le hall de l’hôtel ⋆ .

Des personnes qui s’étaient rassemblées pour se souvenir de George Floyd lors d’une manifestation le 28 mai à Portland, dans l’Oregon, ont poursuivi, attaqué et frappé quelqu’un qu’elles pensaient être l’auteur de droite Andy Ngo, le poursuivant dans les rues de Portland jusqu’à ce qu’il se cache dans le hall de hôtel haut de gamme Les Neuf.

Ngo est le plus important détracteur médiatique du mouvement antifasciste de Portland. En janvier, il a publié un livre à succès critiquant Antifa. Sa renommée nationale tient en partie au fait qu’il a été frappé à coups de pied et de poing par des assaillants masqués lors d’une manifestation à Portland en mai 2019.

La volonté de Ngo de publier les photos d’identité et d’autres informations personnelles des manifestants arrêtés a amené de nombreux membres du mouvement de gauche de Portland à le considérer comme une menace existentielle. Dans ses reportages – via Twitter, le site d’information conservateur The Post Millennial et des apparitions sur Fox News – Ngo a été régulièrement accusé de sensationnaliser le danger présenté par les antifascistes et d’autres groupes de gauche.

En février, Hachette a publié un mémoire, écrit par Ngo, intitulé Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy. Les militants locaux ont répondu au livre par des manifestations devant Powell’s Books, fâchés que la librairie indépendante le vende. Les manifestations ont généré une couverture médiatique qui a sans doute contribué à rehausser le profil du livre.

Mais @Powells vend toujours le livre d'Andy Ngo sur son site

La marche de vendredi s’était terminée vers 23h30 sans grande fanfare. Mais ensuite, la nouvelle a commencé à se répandre que Ngo était dans la foule – déguisé et portant un drapeau Black Lives Matter autour de ses épaules.

Un groupe de cinq à dix personnes portant des vêtements obscurcissants l’identité appelés « black bloc » a suivi la personne qu’ils soupçonnaient d’être Ngo for blocks, demandant qui il était. À un moment donné, la personne qu’ils ont poursuivie a dit qu’il s’appelait Jake. Le groupe a tenté en vain de démasquer l’inconnu, qui a ensuite couru sur des blocs jusqu’à ce que quelqu’un du groupe de poursuite le tacle et le frappe plusieurs fois après que sa tête ait heurté le trottoir en briques.

La police de Portland protégeant Andy Ngo à l'hôtel The Nines hier soir.

L’homme a finalement cherché refuge dans le hall des Nines. Le groupe enragé a tiré sur les portes d’entrée de l’hôtel et a crié: «Tu veux nous tuer? Tu veux nous tuer, Andy ? au personnel de The Nines tandis que le personnel de l’hôtel essayait frénétiquement de maintenir l’entrée fermée.

andy ngo se retrouve à nouveau en train d'essayer de se mêler des événements locaux afin qu'il puisse mentir à leur sujet pour avoir du poids et amener les lobbyistes à payer ses vacances dans la belle ville de portland.

La personne soupçonnée d’être Ngo n’a pas été observée quittant l’hôtel, alors la foule a attendu devant The Nines pendant au moins une heure, disant aux personnes entrant dans l’hôtel qu’il « abritait un nazi ». Le personnel de The Nines ne semblait pas savoir qui était Ngo. Ils ont demandé à plusieurs reprises à la foule de clarifier ce qui se passait. Finalement, ils ont demandé au groupe de partir.

La vidéo et les photos de la personne qui se cachait dans The Nines semblaient être Ngo, mais il n’avait lui-même publié aucune déclaration publique sur l’incident. Regardez les images de l’incident ci-dessous.