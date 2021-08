[WATCH] Les propres anciens conseillers en sécurité de Trump le blâment pour la capitulation des talibans 10z viral

in

Le président Joe Biden a offert sa défense la plus énergique à ce jour du retrait de la nation d’Afghanistan, un retrait que la plupart des Américains soutiennent. Dans le même temps, certains des principaux conseillers de Donald Trump blâment Trump pour une grande partie du chaos qui se produit actuellement en Afghanistan.

Trump a conclu un accord en février 2020 pour que les États-Unis se retirent d’Afghanistan en échange de la promesse des talibans de ne pas abriter de terroristes et d’engager leurs premières négociations directes avec le gouvernement afghan. Le secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, a assisté à la cérémonie de signature à Doha et a posé pour une photo aux côtés du chef des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, qui a refait surface cette semaine sur les réseaux sociaux. On s’attend généralement à ce que Baradar devienne le chef d’un nouveau gouvernement taliban basé à Kaboul.

Alors que Trump et ses partisans blâment le président Joe Biden pour l’évacuation précipitée de l’aéroport de Kaboul et d’autres aspects du retrait des troupes, ceux qui faisaient autrefois partie de son entourage s’expriment maintenant et blâment Trump pour l’échec du plan.

Trump a largement suggéré qu’il aurait supervisé “un retrait bien différent et bien plus réussi”, même si au cours des derniers mois de sa présidence, il a fait pression à plusieurs reprises sur ses généraux et ses assistants à la sécurité nationale pour accélérer le processus. Il a également affirmé qu’il aurait assuré des évacuations massives d’Afghanistan, même si les assistants disent qu’il ne s’est jamais concentré sur la question.

D’accord, puisque personne ne semble connaître l’histoire de l’Afghanistan avant cette semaine, un rappel :

29/02/20 : Il y a 13 000 soldats américains là-bas. Trump conclut un accord avec les talibans. Le gouvernement afghan, qui ne fait pas partie de l’accord, accepte de libérer 5 000 combattants talibans. Nécessite des talibans…1 – Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 20 août 2021

“Quelqu’un peut-il même imaginer sortir nos militaires avant d’évacuer des civils et d’autres qui ont été bons pour notre pays et qui devraient être autorisés à chercher refuge ?” M. Trump a déclaré lundi dans un communiqué.

On dirait qu’après que Trump a libéré 5000 talibans de prison, des milliers de personnes essayaient de sortir d’Afghanistan, mais Trump a pratiquement fermé le programme de visa parce que lui et Stephen Miller ne voulaient pas que des gens de « pays de merde » viennent en Amérique.

Ai-je bien compris ? – Cheri Jacobus (@CheriJacobus) 21 août 2021

Le traitement par l’administration Trump des demandes d’Afghans éligibles à un visa d’immigrant spécial, dans le cadre d’un programme créé par le Congrès pour réinstaller les Afghans qui avaient aidé l’armée américaine, a progressé à un rythme qui a frustré les militants des droits des réfugiés. En 2018, l’International Refugee Assistance Project a déposé une plainte contre Pompeo et d’autres responsables américains, les accusant de « retards systémiques » dans l’approbation de ces visas.

D’anciens conseillers et membres du personnel tels que John Bolton, HR McMaster et Mark Esper ont tous parlé des nombreux échecs de l’administration Trump. Ari Melber de MSNBC a consacré vendredi une partie de son émission à tout décomposer. Regardez sa prise, ci-dessous.