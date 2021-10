[WATCH] Lincoln Project lance un nouveau support publicitaire Terry Mcauliffe pour le gouverneur

Aujourd’hui, The Lincoln Project a publié une nouvelle publicité, diffusée sur le marché des médias de Richmond, en Virginie, intitulée « What’s On The Ballot ». La publicité est claire : les élections au poste de gouverneur de 2021 portent sur qui sont les Virginiens et ce qu’ils représentent.

« Le choix auquel les Virginiens sont confrontés le jour des élections est difficile – un candidat trié sur le volet par Donald Trump ou un leader honnête et décent : Terry McAuliffe », a déclaré le cofondateur du Lincoln Project, Reed Galen. « Glenn Youngkin a mené une campagne alimentée par le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie. Il prétend être deux candidats différents dans deux parties très différentes de l’État, jouant les Virginiens pour des imbéciles. Les électeurs sont plus intelligents que Youngkin ne le croit et ils vont le prouver le 2 novembre en rejetant le genre de politique haineuse que Youngkin représente.

L’annonce complète est visible ici :

Le Lincoln Project est un groupe d’Américains dévoués qui ont œuvré pour vaincre Donald J. Trump et continuent de se battre au nom de la démocratie américaine.

Pour en savoir plus sur le projet Lincoln, rendez-vous sur lincolnproject.us.

Lien source