[WATCH] POTUS appelle Manchin et Sinema dans un discours ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden semble devoir désigner les deux sénateurs démocrates les plus modérés comme des obstacles à l’adoption de certaines parties de son programme.

Alors qu’il discutait du projet de loi sur les droits de vote For the People Act lors de remarques commémorant le 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa en Oklahoma mardi, le président Biden a fait référence aux dossiers de vote de Joe Manchin de Virginie-Occidentale et de Kyrsten Sinema d’Arizona.

Bien qu’il ne les ait pas nommément cités, le président a évoqué « deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains » en parlant du projet de loi.

Manchin et Sinema ont suscité de fréquentes critiques de la part de leurs collègues démocrates pour leur opposition à l’élimination de l’obstruction systématique, un obstacle législatif qui a mis fin à la législation démocrate sur le contrôle des armes à feu, les droits des LGBTQ et la réforme de l’immigration. Pour surmonter l’obstruction systématique afin de faire voter un projet de loi, les démocrates ont besoin du soutien d’au moins 10 républicains, ce qui a conduit à de nombreux projets de loi bloqués au cours des premiers mois de la présidence de Biden. Le Sénat est divisé à 50-50 entre les républicains et les membres du caucus démocrate.

Mais selon les vérificateurs des faits de l’Associated Press, il semble que Manchin et Sinema traversent l’allée autant que le suggère le président. Alors que Manchin et Sinema ont en effet été plus susceptibles que les autres démocrates du Sénat ou de la Chambre de franchir les lignes de parti, il n’est pas vrai qu’ils votent plus souvent avec les républicains qu’avec leurs collègues démocrates. Et ils ne l’ont pas fait pendant la présidence de Biden; jusqu’à présent, ils se sont alignés sur le président Biden 100% du temps.

Manchin a voté contre la majorité de son parti 38,5% du temps l’année dernière, tandis que Sinema l’a fait pour 33,1% des voix. Le sénateur démocrate Doug Jones de l’Alabama, qui a perdu sa course à la réélection en novembre contre le républicain Tommy Tuberville, a terminé troisième avec 32,2 %.

