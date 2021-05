[WATCH] POTUS qualifie le projet de loi sur les élections au Texas d’« assaut contre la démocratie » ⋆ 10z viral

Les législateurs de l’État du Texas se sont occupés de supprimer beaucoup de libertés ces derniers temps. En plus de criminaliser les campements de sans-abri et un nouveau projet de loi sur l’avortement si archaïque et restrictif, il interdit la procédure à un stade beaucoup trop tôt pour que la plupart des femmes sachent même qu’elles sont enceintes, elles sont maintenant prêtes à voter sur un projet de loi sur l’intégrité des élections. Le projet de loi introduit de nouvelles procédures et de nouveaux mandats pour les élections dans l’État qui, selon le président Joe Biden, pourraient cibler «de manière disproportionnée» les électeurs noirs et bruns.

« C’est faux et anti-américain. Au 21e siècle, nous devrions faciliter, et non plus difficile, le vote de chaque électeur éligible », a déclaré samedi le président dans un communiqué.

WASHINGTON, DC – 25 MAI : le président américain Joe Biden répond aux questions des membres de la presse avant de quitter la Maison Blanche le 25 mai 2021 à Washington, DC. Biden devrait faire un rapide voyage à Wilmington avant de retourner à Washington plus tard ce soir. (Photo de Win McNamee/.)

“Cela fait partie d’une attaque contre la démocratie que nous avons vue beaucoup trop souvent cette année et qui cible souvent de manière disproportionnée les Américains noirs et bruns”, a poursuivi la déclaration du président.

Le projet de loi, qui a déjà été adopté à la maison du Texas plus tôt ce mois-ci, restreindrait le vote du dimanche lorsque de nombreux fidèles noirs votent. Il interdirait également le vote au volant et les bureaux de vote 24 heures sur 24 tout en donnant plus d’accès aux observateurs partisans du scrutin, entre autres. Le Sénat sous contrôle républicain devrait adopter la législation, et le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré qu’il la signerait.

Photo par Lynda M. Gonzalez-Pool / .

Ces mesures interviennent après que le comté de Harris, qui abrite Houston et un pourcentage énorme d’électeurs démocrates, ait ajouté des bureaux de vote au volant et des bureaux de vote 24 heures sur 24 en 2020 pour une élection avec un taux de participation record dans un État qui a eu une tendance plus démocrate ces dernières années.

1. Les républicains du Texas viennent de publier le texte de leur projet de loi sur la suppression des électeurs, SB7 Les votes auront lieu avant dimanche minuit Le projet de loi comprend une NOUVELLE DISPOSITION qui permet aux juges de ANNULER UNE ÉLECTION «SANS DÉTERMINER COMMENT LES ÉLECTEURS INDIVIDUELS ONT VOTE» Suivez si vous êtes intéressé pic.twitter.com/vfaRQZuqx0 – Judd Legum (@JuddLegum) 29 mai 2021

MSNBC a couvert la déclaration du président et les nouvelles restrictions du Texas GOP. Regardez le segment complet, ci-dessous.