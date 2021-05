[WATCH] Un nouveau document détaille les croyances “ dangereuses et délirantes ” à propos du 6 janvier ⋆ .

Cent soixante-quinze républicains du Congrès ont voté contre la création d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole, tentant de réécrire l’histoire de cette journée en la rejetant comme «activité touristique normale» ou en trouvant d’autres excuses pour les événements de ce jour. Alors que de plus en plus de membres du GOP justifiaient ouvertement leurs raisons de vouloir prétendre que le siège n’avait jamais eu lieu et de «passer à autre chose» (tout en s’accrochant aux récits obsolètes de Benghazi comme contre-arguments), il y a aussi plus de preuves pour continuer à réfuter leur allumage sans fondement.

Apparaissant dans «The Sunday Show with Jonathan Capehart», le correspondant d’ITV News, Robert Moore, a partagé des extraits inédits du 6 janvier qui sont inclus dans un nouveau documentaire qu’il a coproduit avec Tim Maynard, «After the Storm: America’s Enemy Within» et devrait mettre fin à toute révision républicaine.

WASHINGTON, DC – 06 janvier: les manifestants interagissent avec la police du Capitole à l’intérieur du Capitole américain le 06 janvier 2021 à Washington, DC. Le Congrès a tenu une session conjointe aujourd’hui pour ratifier la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral 306-232 contre le président Donald Trump. Un groupe de sénateurs républicains a déclaré qu’ils rejetteraient les votes du Collège électoral de plusieurs États à moins que le Congrès ne nomme une commission pour vérifier les résultats des élections. (Photo par Win McNamee / .)

Le documentaire se déroule en temps réel alors que la foule devient de plus en plus agitée et violente, franchissant finalement toutes les barrières et surmontant la police du Capitole jusqu’à ce qu’elle dépasse le bâtiment, provoquant l’évacuation du Congrès alors qu’il parcourait les couloirs pour appeler le vice-président de l’époque Mike Pence et le président de la Chambre. Nancy Pelosi.

. @ robertmooreitv rejoint @CapehartJ sur ce qu’il appelle «les croyances dangereuses et délirantes» des personnes qu’il a interviewées, qui ont participé à l’insurrection du 6 janvier, pour son nouveau documentaire, «After the Storm: America’s Enemy Within». #SundayShow pic.twitter.com/kebBWhxTsL – The Sunday Show avec Jonathan Capehart (@TheSundayShow) 23 mai 2021

Les «touristes» ont volé l’ordinateur portable du Président Pelosi, uriné et déféqué sur les sols et les murs du Capitole, et ont tenté de pénétrer par effraction dans le hall du Président, où Ashli ​​Babbitt a été abattue alors qu’elle tentait de franchir les portes.

Moore et Capehart ont parlé à la fois des révisions du GOP de ce jour-là ainsi que de la réalité que tout le monde voyait alors que les événements se déroulaient en direct sur Internet et dans les journaux télévisés. «Si ce sont des touristes, alors je suis hétéro», a ironisé Capehart à un moment donné.

«Si ce sont des touristes, je suis hétéro.» @CapehartJ tu es mon icône gay ❤️ pic.twitter.com/FkSO2tPFJr – Carol Baskin-Robbins (@hennydijon) 23 mai 2021

Regardez la discussion complète entre Jonathan Capehart et Robert Moore, ci-dessous.