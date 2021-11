Watchdog allègue que McAuliffe, la campagne a reçu 350 000 $ en argent étranger en violation de la loi fédérale

Un groupe de surveillance du gouvernement a déposé une plainte alléguant que le démocrate Terry McAuliffe et sa campagne de 2021 pour le gouverneur de Virginie ont violé la loi fédérale en acceptant 350 000 $ de « contributions étrangères illégales ».

La plainte a été déposée vendredi auprès de la Commission électorale fédérale au nom du National Legal and Policy Center à but non lucratif de droite et demande à l’agence d’enquêter sur une éventuelle violation.

L’avocat du groupe Paul Kamenar fait valoir dans le dossier : « Bien que la loi de Virginie n’impose aucune limite au montant qu’un individu ou une société peut donner à un candidat à un poste d’État, la loi fédérale interdit les dons de ressortissants étrangers aux campagnes aux niveaux fédéral, étatique et local. . »

L’argent est venu en juillet de LycaTel LLC, propriété du ressortissant sri-lankais-britannique Allirajah Subaskaran, selon le Washington Free Beacon.

McAuliffe est dans une course serrée avec le républicain Glenn Youghkin pour le poste de gouverneur de Virginie, les électeurs se rendant aux urnes mardi.

Subaskaran, par l’intermédiaire de sa société de portefeuille WWW et d’autres entités, possède des sociétés dans le monde entier dans les secteurs de la technologie, des médias et des jeux, dont beaucoup portent le mot « Lyca » dans leurs noms. En 2011, la Federal Communications Commission a infligé une amende de 5 millions de dollars à LycaTel pour « commercialisation trompeuse de cartes d’appel prépayées » auprès d’acheteurs en grande partie immigrés, rapporte également le journal.

