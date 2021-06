Watchdog appelle à une enquête sur le témoignage du candidat au Congrès de Biden .

Protect the Public’s Trust a demandé à l’avocat par intérim du district de Columbia de lancer une enquête pour savoir si Tracy Stone-Manning, la candidate à la tête du Bureau of Land Management, a enfreint la loi lors d’un témoignage au Congrès.

Fox News a rapporté que la plainte du groupe souligne que dans un témoignage écrit devant un comité sénatorial, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais « été la cible » d’une enquête criminelle.

“Le bon sens et les faits accessibles au public permettent de conclure que Mme Stone-Manning faisait l’objet d’une enquête pour son rôle dans le complot éco-terroriste d’accrochage des arbres”, indique la plainte, selon le média. “En outre, elle était consciente de la nécessité de coopérer avec les autorités pour éviter une inculpation fédérale et/ou une prison.”

« Le dossier établi par des citations à comparaître, des articles de journaux, les propres déclarations publiques de Mme Stone-Manning et le fait qu’elle a témoigné en échange de l’immunité appuient clairement cette conclusion. Qu’elle ait finalement été inculpée ou condamnée dans l’affaire n’a pas d’importance ; elle faisait l’objet d’une enquête par les autorités fédérales dans l’affaire de l’enrichissement des arbres, et le fait de son immunité renforce indéniablement ce point », a déclaré la plainte.

Citant des documents judiciaires, Fox News avait précédemment rapporté que Stone-Manning en 1993 avait obtenu l’immunité légale pour le témoignage qu’elle avait retapé, puis avait envoyé une lettre anonyme au US Forest Service au nom d’une autre personne.

La note indiquait que 500 livres de “pointes mesurant 8 à 10 pouces de longueur” avaient été insérées dans des arbres dans une forêt de l’Idaho. “Les ventes ont été marquées pour qu’aucun travailleur ne soit blessé et pour que vous sachiez qu’elles sont dopés”, indique la lettre. “La majorité des arbres ont été plantés dans les dix premiers pieds, mais beaucoup, beaucoup d’autres ont été plantés jusqu’à cent cinquante pieds.”

“PS, vous, salauds, entrez quand même et beaucoup de gens pourraient être blessés”, déclarait la lettre, selon Fox News.

Selon l’Associated Press, le clouage des arbres consiste à placer des tiges de métal ou de céramique dans des troncs d’arbres afin qu’ils ne puissent pas être abattus en toute sécurité.

“Mme. Les déclarations de Stone-Manning sur son témoignage écrit devant le Comité sénatorial américain sur l’énergie et les ressources naturelles semblent être en conflit avec les faits entourant un incident d’écoterrorisme et l’enquête qui en a résulté », a noté le chien de garde dans un communiqué de presse. « En répondant au questionnaire officiel du comité, Mme Stone-Manning semble avoir sciemment et volontairement dissimulé ou dissimulé un fait important afin de tromper le Sénat américain et le public américain sur la véritable nature de son implication dans une affaire d’éco-terrorisme. . Elle a obtenu l’immunité pour son témoignage dans l’affaire qui a conduit au moins une personne à purger une peine de prison. Les faits, y compris ceux révélés par un procureur américain et les affirmations précédentes de Mme Stone-Manning, justifient une enquête approfondie.