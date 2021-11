Watchdog dénonce le Département d’État pour des contrats non concurrentiels en Irak et en Afghanistan

Le Golden Horseshoe de cette semaine revient au département d’État, qui « n’a pas pleinement suivi la politique d’acquisition lors de l’attribution de contrats non concurrentiels à l’appui d’opérations d’urgence en Afghanistan et en Irak », selon un audit du bureau de l’inspecteur général du département.

« Les agents de négociation des contrats n’ont pas documenté les décisions d’attribution conformément à la politique d’acquisition pour 2 des 22 (9 %) des contrats non concurrentiels examinés pour cet audit », selon le rapport. « En outre, le BIG n’a trouvé aucune preuve que le ministère ait publié des justifications pour l’un des 11 contrats non concurrentiels nécessitant un avis public, qui totalisaient 552 millions de dollars. »

Le personnel contractant n’a pas suivi les procédures de contrôle interne lorsqu’il a documenté et publié les décisions d’attribution publiquement, et le chien de garde a constaté que les procédures de conformité manquaient dans les contrôles du département d’État.

« Jusqu’à ce que ces lacunes soient corrigées, le ministère n’aura pas l’assurance que toutes les décisions d’attribution non concurrentielles ont été correctement documentées pour démontrer la nécessité d’exceptions à la concurrence complète et ouverte et que les parties intéressées sont informées lorsque de telles décisions sont prises », ont déterminé les auditeurs.

Le Bureau de l’inspecteur général a également constaté que le ministère ne s’était pas assuré que des prix raisonnables étaient obtenus dans les attributions de contrats non concurrentiels.

« Le BIG a également constaté que le Département n’avait pas pleinement respecté les mesures requises visant à garantir que des prix justes et raisonnables étaient payés pour les attributions de contrats non concurrentiels », a déclaré l’inspecteur général. « Plus précisément, 2 des 22 dossiers de contrat (9 %) ne contenaient pas d’énoncés de détermination de prix justes et raisonnables requis pour démontrer que le personnel contractant a suffisamment pris en compte les facteurs de prix avant d’attribuer l’attribution.

Dans 10 des 11, ou 91 %, des attributions supérieures à 250 000 $, les agents de négociation des contrats n’ont pas documenté les négociations de prix comme l’exige le FAR.

« Sans suffisamment documenter tous les éléments de la négociation, les agents de négociation des contrats ne se sont pas conformés aux exigences du FAR et n’ont pas conservé les informations clés sur la décision d’attribution qui pourraient avoir une valeur future pour le ministère », a constaté le BIG.

Dans un exemple de contrat non concurrentiel, l’agent de négociation des contrats a affirmé que l’information avait été « accidentellement omise de la justification » malgré un modèle normalisé utilisé par le ministère qui demande à ces agents d’inclure le montant estimatif.

« Bien que ces informations aient été omises de la justification, les responsables de haut niveau ont quand même approuvé » le contrat, selon l’audit.