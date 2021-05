Watchdog insiste pour s’assurer que les fonctionnaires fédéraux conservent les enregistrements sur les applications de messagerie cryptées ⋆ .

Protect the Public’s Trust, un organisme de surveillance de l’éthique gouvernemental à but non lucratif, a déposé des demandes en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) auprès de plusieurs agences fédérales pour des dossiers liés aux employés du gouvernement utilisant des applications de messagerie cryptées comme Signal.

Selon les amendements de 2014 à la loi présidentielle et fédérale sur les documents, les documents électroniques fédéraux doivent être transférés aux Archives nationales.

Les demandes de la FOIA ont expliqué comment le problème concernant les applications de messagerie cryptées a été soulevé lors d’une audience du Sénat lundi:

«Le 17 mai 2021, des questions ont été soulevées lors d’une audience du Sénat sur l’énergie et les ressources naturelles concernant des informations selon lesquelles des employés fédéraux utilisent des applications de messagerie cryptées pour mener des activités gouvernementales sur des appareils personnels ou émis par le gouvernement. Au cours de l’audience, les sénateurs se sont demandé si ces messages cryptés étaient archivés et donc conservés en tant que dossiers fédéraux comme l’exige la loi. Des questions ont également été soulevées concernant la disponibilité du public pour obtenir des communications cryptées relatives aux activités officielles du gouvernement. »

Michael Chamberlain, directeur de Protect the Public’s Trust, a déclaré vendredi au podcast «John Solomon Reports» que si les représentants du gouvernement «utilisent l’une de ces applications qui ne sont pas disponibles pour les demandes FOIA, les demandes d’informations publiques et les applications d’accès que les médias et le public peuvent utiliser, alors le public américain peut à juste titre se demander s’il agit d’une manière qui diffuse l’information, ouverte et libre de conflit et de parti pris, et la perception peut être qu’ils ne le sont peut-être pas. se conduisant de manière appropriée – qu’ils le soient ou non, la perception existe. “

Dans un communiqué de presse publié vendredi, Protect the Public’s Trust a déclaré qu’il avait «exigé des dossiers de plusieurs agences fédérales concernant l’utilisation par des hauts fonctionnaires d’applications de messagerie cryptées, qui peuvent cacher des communications à la presse et au public.

«Le public américain mérite de savoir si les fonctionnaires utilisent ces applications pour communiquer, s’ils les utilisent pour discuter des affaires officielles et, dans l’affirmative, du contenu de ces communications. L’utilisation de plates-formes de communication capables de masquer les conversations soulève des préoccupations concernant la transparence, la responsabilité et le respect des responsabilités en matière d’éthique. Même si les fonctionnaires utilisent ces plates-formes pour des communications purement personnelles, leur utilisation crée la perception aux yeux du public que ces fonctionnaires peuvent ne pas exercer leur fonction publique en plein air et à l’abri de conflits ou de préjugés potentiels. »

Les demandes FOIA ont été envoyées aux départements américains de l’agriculture, de l’intérieur, de l’énergie et de l’Environmental Protection Agency.

«En théorie, ces communications doivent être gérées par des archives afin de pouvoir être examinées en vertu de la loi sur la liberté de l’information», a déclaré Tom Fitton, président de Judicial Watch, à Just the News. Bien que pour autant qu’il sache, il n’y a pas d’interdiction pour les employés fédéraux d’utiliser Signal ou des applications similaires, Fitton a ajouté que détruire des systèmes ou ne pas conserver de dossiers enfreindrait la loi fédérale sur les archives.

Il a également dit qu’il est «bon de faire un backstop» et de vérifier que les dossiers sont gérés et que les demandes les concernant sont valides.