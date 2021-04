PARIS – Watches of Switzerland lance un programme «voir maintenant, acheter maintenant» pour coïncider avec le salon Watches and Wonders de Genève, avec des plans pour augmenter les lancements avec des événements en personne et numériques.

«Tout cela fait partie du fait de donner au client quelque chose de spécial qu’il ne trouvera nulle part ailleurs», a déclaré David Hurley, vice-président exécutif du groupe Watches of Switzerland.

Le détaillant présentera des nouveautés de marques telles que H.Moser, Tag Heuer, Tudor et Ulysse Nardin dans son magasin SoHo à Manhattan, et présentera du contenu sur son site Web américain ainsi que sur son nouveau compte Instagram, @watchesofswitzerland_us.

La montée en puissance des canaux numériques a accru la pression sur les détaillants de tous les secteurs pour qu’ils repensent leurs stratégies de distribution et leurs relations avec les espaces physiques, y compris l’industrie horlogère. Un problème qui a préoccupé le secteur est le décalage entre le moment où les nouveaux modèles sont présentés et le moment où ils arrivent en magasin. Après des mois de perturbations et de retards de lancement de produits dus à la pandémie, un certain nombre d’étiquettes horlogères saisissent l’opportunité de vendre des garde-temps dès leur révélation sur le marché.

Watches of Switzerland montrera plusieurs des garde-temps qui sont présentés pendant Watches and Wonders Geneva, certains étant disponibles à l’achat immédiatement tandis que d’autres peuvent être précommandés pour une livraison dans le mois.

Watches of Switzerland, qui s’est emparé du détaillant de montres et de bijoux Mayors en 2017, est un nouveau venu aux États-Unis.Il a travaillé à la rénovation du réseau de vente au détail et à la création de magasins à SoHo et Hudson Yards, à New York. Elle a également recruté un certain nombre de postes de haut niveau, dont Kelly Yoch, une dirigeante de Tiffany & Co. connue pour son travail avec le partenariat du joaillier Patek Philippe. Yoch, directrice des relations clients chez le détaillant, discutera jeudi des nouveautés du salon avec sa cliente de longue date Bethenny Frankel dans le cadre du contenu numérique proposé par Watches of Switzerland.