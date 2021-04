watchOS 7.4 ajoute la fonction ECG Apple Watch à l’Australie et au Vietnam

Apple étend encore l’application ECG avec watchOS 7.4, qui devrait sortir la semaine prochaine. Lorsque watchOS 7.4 sortira, l’application ECG sera accessible aux utilisateurs au Vietnam et en Australie. Cela survient plus d’un mois après que la Therapeutic Goods Administration du gouvernement australien a approuvé la fonctionnalité.

Avec watchOS 7.4, Apple ajoute une fonction ECG et des notifications de rythme irrégulier en Australie et au Vietnam. La mise à jour du logiciel Apple Watch apporte également d’autres fonctions utiles:

Possibilité de déverrouiller votre iPhone X et versions ultérieures avec Apple Watch lorsque vous essayez d’utiliser Face ID tout en portant un masque facial Option pour classer le type d’appareil Bluetooth dans les paramètres pour une identification correcte des écouteurs pour les notifications audio Possibilité de diffuser du contenu audio et vidéo à partir des entraînements Apple Fitness + aux téléviseurs et appareils compatibles AirPlay 2

Différente de l’application Blood Oxygen qui peut mesurer le niveau d’oxygène de votre sang sur l’Apple Watch Series 6, qui sert uniquement à «mieux comprendre» votre «bien-être général», l’application ECG doit être approuvée par les gouvernements locaux car il s’agit d’une fonctionnalité médicale.

Comment utiliser l’application ECG

Lors du lancement de watchOS 7.4, les utilisateurs en Australie et au Vietnam doivent utiliser une Apple Watch Series 4, Series 5 ou Series 6 pour prendre un ECG.

Ouvrez l’application Santé sur votre iPhone. Suivez les étapes à l’écran. Si vous ne voyez pas d’invite à configurer, appuyez sur l’onglet Parcourir, puis sur Entendre> Électrocardiogrammes (ECG)> Configurer l’application ECG. Une fois la configuration terminée, ouvrez l’application ECG pour effectuer un électrocardiogramme. Assurez-vous que votre Apple Watch est bien ajustée et au poignet que vous avez sélectionné dans l’application Apple Watch. Pour vérifier, ouvrez l’application Apple Watch, appuyez sur l’onglet Ma montre, puis accédez à Général> Orientation de la montre. Ouvrez l’application d’électrocardiogramme sur votre montre. Reposez vos bras sur une table ou sur vos genoux. Avec la main opposée à votre montre, maintenez votre doigt sur la Digital Crown. Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur la couronne numérique pendant la session. Attendez. L’enregistrement dure 30 secondes. A la fin de l’enregistrement, vous recevrez un classement. Appuyez sur enregistrer pour noter les symptômes, puis appuyez sur Terminé.

