watchOS 7.4 beta 4 avec fonction de déverrouillage du masque iPhone pour Apple Watch maintenant disponible

La quatrième version bêta développeur de la prochaine mise à jour logicielle watchOS 7.4 pour Apple Watch est maintenant disponible. Les utilisateurs d’iPhone apprécieront particulièrement cette mise à jour car elle permet à l’Apple Watch de remplacer Face ID et un mot de passe lorsqu’ils portent un revêtement facial.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité dans les paramètres Face ID et Passcode sur l’iPhone:

L’iPhone peut utiliser votre Apple Watch pour se déverrouiller lorsque Face ID détecte un fait avec un masque. Votre Apple Watch doit être à proximité, sur votre poignet, déverrouillée et protégée par un mot de passe.

En pratique, cette fonctionnalité est extrêmement pratique lorsque vous vérifiez fréquemment votre iPhone dans un lieu public où des masques sont nécessaires pendant la pandémie COVID-19.

Par exemple, vous pouvez consulter votre liste de courses sur votre téléphone à l’épicerie sans entrer votre code une douzaine de fois si vous portez une Apple Watch avec un code. Si vous déverrouillez votre Apple Watch via votre iPhone avec Face ID avant de porter votre masque, vous pouvez en fait sauter l’étape de saisie d’un mot de passe sur l’un ou l’autre appareil.

Bien que la fonctionnalité soit certainement prioritaire alors que le monde travaille ensemble pour empêcher la propagation du COVID-19, elle a des utilisations pratiques dans d’autres situations où votre visage est partiellement obscurci, comme le port d’un casque ou d’un masque facial à des fins professionnelles ou culturelles.

watchOS 7.4 pour Apple Watch est actuellement en version bêta. iOS 14.5 pour iPhone est requis pour utiliser la fonction de déverrouillage. Apple Fitness + fonctionne également avec AirPlay sans métriques en direct telles que la fréquence cardiaque et les données d’activité avec les prochaines versions de watchOS et iOS. Les deux mises à jour logicielles seront probablement disponibles plus tard ce mois-ci ou au début du mois prochain.

