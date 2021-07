watchOS 7.6.1 est maintenant disponible avec une mise à jour de sécurité importante pour Apple Watch

in

Apple a publié watchOS 7.6.1 jeudi. Il contient un correctif de sécurité clé et est disponible pour tous ceux qui possèdent une Apple Watch Series 3 ou une version ultérieure.

watchOS 7.6.1 contient une mise à jour de sécurité importante

Selon le document de support de sécurité, le problème détecté était qu’une “application peut être capable d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau”. Ce problème semble avoir été trouvé dans la nature et conduit à “un problème de corruption de mémoire”. Les notes indiquent que la gestion de la mémoire a été résolue pour le corriger.

watchOS 7.6 est sorti plus tôt ce mois-ci. Il a introduit la fonctionnalité ECG sur l’Apple Watch Series 4 et les notifications de rythme cardiaque irrégulier dans 30 autres régions. Pour obtenir la dernière mise à jour, ouvrez l’application Watch sur l’iPhone avec lequel votre Apple Watch est synchronisée, puis appuyez sur Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.