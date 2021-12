watchOS 8.3 RC maintenant disponible avec Apple Music Voice Plan, App Privacy Report, plus

Apple prépare aujourd’hui la version release candidate d’iOS 15.2, tvOS 15.2 et macOS Monterey 12.1. Pour les utilisateurs d’Apple Watch, watchOS 8.3 est configuré pour apporter la prise en charge du plan Apple Music Voice et plus encore.

Mettre à jour: Désormais disponible également pour les bêta-testeurs publics.

La version d’aujourd’hui est 19S55. Avec watchOS 8.3, Apple apporte :

Apple Music Voice Plan vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations dans Apple Music à l’aide de Siri Support for App Privacy Report pour enregistrer les données et l’accès aux capteurs Résout un problème où les notifications peuvent interrompre les sessions Mindfulness de manière inattendue pour certains utilisateurs.

Ce forfait Apple Music est parfait pour un seul abonné. Avec le nouveau « Voice Plan », les gens s’appuieront sur Siri pour écouter des chansons sur le service.

Pour 4,99 $, les abonnés auront accès à 90 millions de chansons, à des dizaines de milliers de listes de lecture et à des stations sur tous leurs appareils Apple.

« Apple Music et Siri sont des partenaires naturels et travaillent déjà ensemble de manière transparente », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Avec Siri activement utilisé sur des centaines de millions d’appareils dans le monde, nous sommes ravis d’ajouter ce nouveau plan qui offre une expérience musicale sans effort simplement en utilisant votre voix et rend Apple Music accessible à encore plus de personnes dans le monde. »

En dehors de cela, il est important de noter certaines des fonctionnalités disponibles avec watchOS 8 :

Il existe une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness ; La fréquence respiratoire est désormais mesurée pendant le suivi du sommeil ; Application de photos remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette ; Les photos peuvent désormais être partagées depuis la montre avec Messages et Mail sur watchOS 8 ; Scribble vous permet désormais d’inclure des emoji dans les messages manuscrits ; L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos ; Find My inclut désormais des éléments (y compris les AirTags) ; La météo comprend les précipitations de l’heure suivante ; Apple Watch peut faire plusieurs minuteries pour la première fois ; Tips est désormais disponible sur l’Apple Watch ; La musique peut être partagée depuis Apple Watch via Messages.

Vous pouvez trouver notre tour d’horizon complet sur le prochain système d’exploitation Apple Watch ici.

Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau dans cette bêta ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter, @..

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :