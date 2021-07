watchOS 8 : le mode veille a bougé, voici où le trouver

in

Si vous êtes habitué à activer le mode de verrouillage du sommeil dans le Centre de contrôle sur l’Apple Watch, vous pourriez vous retrouver à rechercher cette icône de lit utile après la mise à jour vers watchOS 8. La bascule met votre Apple Watch dans un mode qui arrête les alertes, assombrit l’écran , et n’affiche qu’une horloge numérique.

L’Apple Watch utilise également ce mode en partie pour informer les données de suivi du sommeil, bien que vous puissiez l’utiliser pour simplement empêcher votre montre de devenir une nuisance si vous la portez toute la nuit. Le mode veille peut être programmé si vous avez configuré une routine d’heure du coucher dans l’application Santé ou Horloge sur l’iPhone, mais je préfère généralement le basculer moi-même.

Vous pouvez activer manuellement le mode de verrouillage du sommeil dans watchOS 7 en glissant vers le haut pour ouvrir le Centre de contrôle et en appuyant sur l’icône du lit. iOS 15 introduit un nouvel ensemble de fonctionnalités appelé Focus qui vous permet de créer des modes Do Noy Disturb personnalisés pour différents contextes comme l’entraînement, le sommeil ou la conduite.

Mode veille dans watchOS 7

Dans watchOS 8, Apple a supprimé l’icône de lit dédiée pour activer le mode de verrouillage du sommeil sur l’Apple Watch. Il est toujours activé dans le Centre de contrôle, mais le mode de verrouillage du sommeil se trouve maintenant sous l’icône Ne pas déranger, qui devient un sélecteur de mode de mise au point.

Le mode veille est toujours représenté par une icône de lit, mais il suffit d’appuyer et de faire défiler le centre de contrôle de niveau supérieur pour basculer dans watchOS 8. C’est un petit changement qui a du sens une fois que vous savez où est allé l’icône de lit, mais il peut être déroutant lorsque vous n’êtes qu’à moitié éveillé et que vous le recherchez pour la première fois après la mise à jour.

Mode veille dans watchOS 8

watchOS 8 est actuellement en développement et sera rendu public plus tard cette année. Des versions bêta de la mise à jour Apple Watch sont actuellement disponibles pour les premiers utilisateurs. En savoir plus sur watchOS 8 ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :