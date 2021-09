watchOS 8 pour Apple Watch apporte le partage de la santé aux familles/médecins, mise à niveau de l’affichage Always-On, application Mindfulness, nouveaux cadrans de montre, plus

La prochaine version majeure du logiciel Apple Watch débarque aujourd’hui avec la sortie de watchOS 8. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir de partager des informations de santé avec les membres de leur famille et les médecins, prendre un moment pour faire une pause avec la nouvelle application Mindfulness et transformer les photos en mode Portrait en cadrans de montre. .

Tout d’abord, mettez à jour votre iPhone vers iOS 15. La mise à jour logicielle est disponible pour iPhone 6s et versions ultérieures à partir d’aujourd’hui. Recherchez ensuite la mise à jour watchOS 8 dans l’application Watch sur iPhone. Vous pouvez le trouver dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle dans l’application Watch. watchOS 8 prend en charge Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 et versions ultérieures.

Partage de la santé

watchOS 8 et iOS 15 introduisent une nouvelle façon de partager en toute sécurité des données de santé avec les membres de la famille et les médecins de votre choix. Le partage de la santé est totalement facultatif, les informations sont toujours enregistrées sur l’appareil et non sur un serveur, et vous pouvez révoquer le partage à tout moment.

Le partage de la santé est disponible dans l’application Santé sur l’iPhone avec iOS 15, et les données de santé collectées à partir de l’Apple Watch peuvent être trouvées ici et partagées avec votre autorisation :

Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent choisir de donner en toute sécurité à un proche une visibilité sur ses données de santé et de bien-être, ce qui lui permet d’avoir des conversations plus significatives et de fournir une assistance – même à distance – alors qu’il suit les alertes et les changements importants au fil du temps.Dans l’application Santé , un nouvel onglet Partage permet aux utilisateurs de partager en privé leurs données avec un partenaire ou un soignant de confiance. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les données qu’ils partagent et avec qui, qu’il s’agisse d’un parent âgé qui partage ses données d’activité ou de santé cardiaque avec un membre de sa famille, un partenaire qui choisit de partager ses informations sur la fenêtre de fertilité ou une personne atteinte de la maladie de Parkinson qui souhaite partager ses données de mobilité avec un kinésithérapeute. Pour la personne recevant ces informations, les données partagées sont présentées avec des informations et des tendances importantes mises en évidence.

pleine conscience

Apple Watch propose déjà l’application Breathe pour vous aider à suivre des exercices de respiration guidés, et maintenant l’application s’étend et est renommée Mindfulness. La nouvelle version continue d’ajouter des séances de respiration guidée ainsi que de nouvelles séances de méditation visuelle. Apple Fitness+, le service d’entraînement par abonnement d’Apple, s’intègre également à l’application Mindfulness avec des séances de méditation guidées.

Nouveaux cadrans de montre

L’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures bénéficieront de deux nouveaux cadrans : Portraits et Heure mondiale. Portraits est un cadran de montre numérique très attrayant qui utilise les données de profondeur dans les photos en mode Portrait prises sur iPhone pour créer un nouveau style de cadrans de montre photo. L’heure mondiale est un cadran de montre analogique avec une option d’horloge numérique qui présente l’heure locale dans le monde entier.

Affichage permanent

L’Apple Watch Series 5 et les versions ultérieures disposent d’un écran Always-On qui s’assombrit plutôt que d’éteindre l’écran lorsque votre poignet est abaissé. Always-On prend en charge chaque cadran de montre ainsi que l’application Workout dès le début, et désormais, davantage d’applications Apple et toutes les applications tierces peuvent fonctionner sans qu’une horloge numérique floue ne prenne le dessus sur l’écran.

Beaucoup plus

watchOS 8 propose des applications nouvelles et mises à jour et d’autres fonctionnalités que vous pouvez essayer avec votre Apple Watch à partir d’aujourd’hui :

L’application Photos affiche désormais les faits saillants des photos et des souvenirs en vedette Les photos peuvent désormais être partagées à partir de Messages et l’application Mail Home a été remaniée avec une version bien améliorée Le mode Focus améliore Ne pas déranger avec des comportements de notification automatique lors de l’entraînement, du sommeil et plus encore Suivi du sommeil maintenant inclut la fréquence respiratoire L’entraînement suit désormais le Pilates, le Tai Chi et de nouvelles améliorations pour les entraînements à vélo



