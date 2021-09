watchOS 8 pour Apple Watch sera officiellement lancé le 20 septembre

L’Apple Watch Series 7 n’a peut-être pas encore de date de sortie, mais watchOS 8 arrive la semaine prochaine. La nouvelle mise à jour logicielle pour Apple Watch Series 3 et versions ultérieures sera publiée lundi.

watchOS 8 sera disponible pour Apple Watch Series 3, SE, Series 4, 5 et 6 le lundi 20 septembre. La nouvelle mise à niveau de watchOS introduit de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux cadrans, notamment une meilleure prise en charge de l’affichage permanent, une application Mindfulness mise à jour, plus des séances d’entraînement et d’autres modifications et améliorations de l’application.

